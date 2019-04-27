Böyle kopya görülmedi! Yaratıcılıktan sınıfı geçerler ama...

Kim ne derse desin öğrencilerin sınıfı geçmek için buldukları yöntem gerçekten görmeye değer. Sınava çalışmak yerine ya da çok fazla konudan ezber olan bölümü ezberlemek yerine öyle kopyalar hazırlıyor ki görenler gözlerine inanamıyor.

Sırf buldukları kopya yöntemlerden "geçer" not alması gereken ama ne yazık ki kopyanın bile yeterli olmadığı durumlar da yok değil.

Şimdiki fotoğraflarda göreceğiniz birçok kişi kopya konusunda yaratıcılıklarını konuşturuyorlar.

Sınav esnasında öğretmen görse sırf çabasına bile geçer not verirsiniz ama ne yazık ki bazen gerçekten de kopya bile dersi geçmek için yeterli olmuyor.

İşte hayal gücünü sonuna kadar zorlayan birbirinden yaratıcı kopya örnekleri... Bakalım siz hangisini daha önce denediniz...



