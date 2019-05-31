Böyle pizza sevgisi görülmedi! Öyle bir yerine dövmesini yaptırdı ki

Ağırlık kaldırma hobisi sayesinde sosyal medyada büyük bir üne kavuşan Aleen N Johnson, yoğun spor programına rağmen beslenmesinden tek bir şeyi çıkaramıyor o da pizza! Pizza söz konusu olduğunda şaka yapmadığını ve gerçekten İtalyanların dünyaya kazandırdığı bu meşhur lezzete ne kadar tutkulu olduğunu göstermek için vücuduna pizza şeklinde dövme yaptırdı.

Ama olayın asıl ilginç tarafı bu dövmenin yeri. The Fit Pizza Girl kullanıcı adıyla sosyal medyada 69 bin takipçisi var. Spor videoları, fotoğrafları ve tabii ki pizza yerkenki karelerini Instagram hesabından paylaşan Aleen son pizza dövmesini kalçasına yaptırdı.

Yeni dövmesini Instagram hesabından yayınlayan Aleen'in kalça fotoğrafına tahmin edersiniz ki binlerce yorum yağdı. "Her akşam pizza yiyorum. 60 bin takipçiye de ulaşınca dedim ki neden olmasın?"

Her ne kadar pizza dövmesi tahmin ettiğinizden daha yaygın bir tercih olsa da Aleen'in bu dövmeyi kalçasına yaptırma sebebi de "Bir şey yapacaksın en büyüğü ve en dikkat çekici olmalı! Bu yüzden şimdi kalçamda kocaman bir dilim pizza var" dedi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan "Pizza Kız" ABD Hava Kuvetlerindeydi daha sonra sosyal medya fenomeni oldu.





