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Böyle sapık görülmedi! Eve gizlice girip çamaşırlarını koklamış

sesamos sesamos
YAŞAM  | 26.01.2019 00:02 | Son Güncelleme

KKTC’nin Girne şehrinde bir kişi, aynı binada kalan üniversite öğrencilerine uzun süredir aşk mektupları yazdığı, taciz ettiği ve gizlice eve girerek iç çamaşırlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

KKTC’nin Girne şehrinde bir sapığın eve gizlice girerek, "iç çamaşırını alarak kokladım" yazılı not bırakması üzerine üniversiteli kızlar korkarak polise şikayette bulundu. Girne polisin apartmanda yaptığı incelemede şahsın aynı katta işçi evinde kalan Abbas B. olduğu tespit edildi. Abbas B., komşusu iki üniversite öğrencisi Z.S. ile G.İ’ye uzun süredir aşk mektupları yazdığı, taciz ettiği ve eve gizlice girerek iç çamaşırlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İncelemenin ardından Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan platonik sapığın, kefalet ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

DEFALARCA MEKTUP YAZMIŞ: KIRMIZI DONUN...

Platonik sapık Abbas B’nin mektuplarında, "Güzel prenses biliyorum çok sinirleneceksin, seni çok çok seviyorum, kırmızı donun kokusu çok güzel, yanımda güzel kokunu alacağım", "Prenses niye sustun niçin cevap vermiyorsun biliyorum bu zamanda mektup mu kaldı! Söyleyim mi sana telefonda hiç his yok çok insan böyle içinden geçtiklerini bir kağıda yazıp vermesi daha güzel tabii ki", "Yazdıklarımı saçma bulacaksın, inan gerçekten ama seni çok seviyorum. Lütfen cevaplarını posta kutusuna bekliyorum. Güzel prenses, yazım da güzel değil kusura bakma" yazdığı ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili incelemesine devam ediyor.

MEKTUP

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC girne Sapık taciz

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