Türkiye'de en sık kullanılan sosyal medya platformu bakın ne oldu

Türkiye’de sosyal medya kullanımı dünya ortalamasını geride bıraktı. Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre kullanıcılar haftada 25 saati aşan süreyi sosyal medyada geçirirken, günlük kullanımda Instagram, YouTube ve TikTok ilk sıralarda yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve dijital platformlarda geçirilen sürelere ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

We Are Social 2026 verilerine göre, dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresi 18 saat 36 dakika olarak ölçülürken, Türkiye'de bu süre 25 saat 4 dakikaya ulaştı.

Uraloğlu ayrıca, çevrim içi medyada geçirilen toplam sürenin dünya genelinde haftalık 33 saat 27 dakika olduğunu, Türkiye'de ise bunun 41 saat 37 dakikaya çıktığını belirtti.

EN ÇOK KULLANILAN PLATFORMLAR

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye'de kullanıcılar günlük bazda sosyal medya platformlarında ciddi zaman harcıyor:

*Instagram: 1 saat 53 dakika

*YouTube: 1 saat 28 dakika

*TikTok: 1 saat 25 dakika

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

