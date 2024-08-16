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Böylesi görülmedi! Ajax-Panathinaikos maçında tarihi son: 34 penaltı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.08.2024 09:55
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax - Panathinaikos maçı akılalmaz bir sona sahne oldu. Uzatmaya giden maçtan bir galip çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. 34 penaltının atıldığı karşılaşma Ajax'ın 13-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Johan Cruyff Arena'da karşılaştı. Mücadele daha önce görülmemiş bir sonla bitti.

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34 TANE PENALTI ATILDI!

Penaltılarda iki takım da 17 defa topun başına geçti ve Hollanda ekibi Ajax, rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.

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Ajax'ın kalecisi Remko Pasveer 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.

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Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, bu karşılaşmada şans bulamadı. Farioli'nin çalıştırdığı Hollanda ekibi Ajax play-off turunda Polonya takımı Jagiellonia Białystok ile eşleşti. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Panathinaikos, Lens ile eşleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos ajax
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