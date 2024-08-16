Böylesi görülmedi! Ajax-Panathinaikos maçında tarihi son: 34 penaltı...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Johan Cruyff Arena'da karşılaştı. Mücadele daha önce görülmemiş bir sonla bitti.

34 TANE PENALTI ATILDI!

Penaltılarda iki takım da 17 defa topun başına geçti ve Hollanda ekibi Ajax, rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.

Ajax'ın kalecisi Remko Pasveer 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.

Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, bu karşılaşmada şans bulamadı. Farioli'nin çalıştırdığı Hollanda ekibi Ajax play-off turunda Polonya takımı Jagiellonia Białystok ile eşleşti. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Panathinaikos, Lens ile eşleşti.