Böylesi görülmedi! Dünyanın en büyük mavi elması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulunduğu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi.
Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.
(AA)
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