Mynet Trend

Böylesi görülmedi! Dünyanın en büyük mavi elması

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 18.04.2019 07:33 | Son Güncelleme

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da devlete ait Okavango Elmas Şirketinin, ülkede şu ana kadar keşfedilen en büyük mavi elması çıkardığı bildirildi.

Böylesi görülmedi! Dünyanın en büyük mavi elması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulunduğu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi.

Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.

(AA)

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Önemli uyarı: Görürseniz sakın öldürmeyinÖnemli uyarı: Görürseniz sakın öldürmeyin
Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçiTuristler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Botsvana elmas mavi elmas orapa

En Çok Okunan Trend Haberler

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Bu paylaşımlar yürek hoplattı!

Bu paylaşımlar yürek hoplattı!

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Sırtında 30 yıl boyunca büyüdü!

Sırtında 30 yıl boyunca büyüdü!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önemli uyarı: Görürseniz sakın öldürmeyin

Önemli uyarı: Görürseniz sakın öldürmeyin

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Sokakta çıplak adam paniği! Polis harekete geçti

Sokakta çıplak adam paniği! Polis harekete geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürekleri ağza getiren görüntü

Yürekleri ağza getiren görüntü!

Rüyada altın bulmak ne demek? Rüyada altın bulamak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada altın bulmak iyi midir?

Rüyada yılan öldürmek ne demek? Rüyada yılan öldürmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.