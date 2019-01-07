Böylesi görülmedi! Eşinin o hareketine kızdı, 'öldü' diye kendi salasını okuttu

Kemer'de belediyeden emekli 2 çocuk babası Muzaffer Ünal, eşiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle evden ayrıldı. Bir akrabasının çocuğunun eğitimi için çektiği kredinin ödenmemesi nedeniyle emekli maaşının büyük kısmı kesilen Muzaffer Ünal, ilçe merkezindeki bir iş hanının alt katındaki boş alanda, etrafını sandalyelerle çevirdiği kanepede yaşamaya başladı. Evden ayrıldıktan sonra eşinin boşanma davası açtığı Muzaffer Ünal, bir süre sonra rahatsızlandı. Muzaffer Ünal'a önce KOAH, sonra zatürre tanısı, yapılan patalojik incelemenin ardından da akciğer kanseri teşhisi konuldu. SALASINI OKUTTU



Hastalandıktan sonra eve dönmek istediğini, ancak eşinin 'Can güvenliğim yok' diyerek, kabul etmediğini öne süren Muzaffer Ünal, hastalığını öğrenen eşinin ise boşanma davasından vazgeçtiğini söyledi. Eşinin davadan vazgeçmesine tepki göstermek isteyen Muzaffer Ünal, kendisi için geçen hafta cuma günü 'öldü' diye sala verdirdi. Sala okunduktan sonra bir süre cep telefonunu kapatan Muzaffer Ünal, olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

'CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE KABUL ETMEDİ'



Muzaffer Ünal, 2017 yılında aralarında çıkan tartışma sonucu eşinin kendisini polise şikayet ettiğini ve 1 ay evden uzaklaştırma aldığını söyledi. Uzaklaştırma süresinin bitmesinin ardından eve dönmek istediğini aktaran Muzaffer Ünal, ancak eşinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle kabul etmediğini kaydetti. Bu süreçte rahatsızlık geçirdiğini ve eşine durumu anlatmasına rağmen kendisini eve almadığını öne süren Muzaffer Ünal, "25 yıllık evliliğimizin hatırına minnettar olurum dedim ama eşim hepsini reddetti" dedi. AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU



Yaşadığı süreçte hastalığının ilerlediğini anlatan Muzaffer Ünal, bir arkadaşı tarafından götürüldüğü hastanede önce KOAH sonra zatürree tanısı konulduğunu söyledi. Akciğerinden parça alınarak patolojiye gönderildiğinde ise akciğer kanseri olduğunun anlaşıldığını belirten Ünal, "Tedavi olmam gerektiği için onkolojiye havale ettiler. Bu süreçte de tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisinde ışın ve kemoterapi tedavilerine başladık" diye konuştu.