Böylesi görülmedi: Gündüz vakti önce çatıda seviştiler daha sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Arjantin, gündüz vaktinde bir binanın çatısında cinsel ilişkiye giren çifti konuşuyor. Olay önceki gün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in popüler bölgelerinden Monserrat’ta yaşandı. Bu bölgede bulunan bir binanın çatısına çıkan bir kadın ile bir erkek burada sevişmeye başladı.

OFİS ÇALIŞANLARI O ANLARI KAYDETTİ



Bölgede birçok plaza, kamu kuruluşuna ait bina ve gökdelenin olmasına rağmen kimseden gizlenmeyen çift bir süre cinsel ilişkiye girdi. Çatı katının üzerindeki tek katlı bir platformun üzerine çıkan çiftin altından bu sırada iki kişi geçti. Çatı katından sokağı izleyen bu iki kişi çifti fark etmezken çok sayıda Arjantinli memur ve ofis çalışanı yaşananları videoya kaydetti.

KENDİLERİNİ İZLEYENLERE EL SALLADILAR



Çatıda cinsel ilişkiye giren çiftin daha sonra yaptığı hareket ise herkesi şaşkına çevirdi. Çift, kameraların olduğu noktaya el salladı. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

YETKİLİLER OLAYI İNCELİYOR



Bazı Twitter kullanıcıları çifti desteklerken birçok kullanıcı ise bu yapılanın uygunsuz olduğunu ve çift hakkında işlem başlatılması gerektiğini duyurdu. Yetkililer olayın incelendiğini duyurdu.

Kaynak: Sözcü

