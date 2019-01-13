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Böylesi görülmedi: Gündüz vakti önce çatıda seviştiler daha sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
İLGİNÇ HABERLER  | 13.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Başkentin ünlü caddelerinden birinde bulunan bir binanın çatı katına çıkan çift, gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. Çift cinsel ilişkinin ardından ise, diğer binalarda kendilerine bakan insanlara el salladı.

Böylesi görülmedi: Gündüz vakti önce çatıda seviştiler daha sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Arjantin, gündüz vaktinde bir binanın çatısında cinsel ilişkiye giren çifti konuşuyor. Olay önceki gün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in popüler bölgelerinden Monserrat’ta yaşandı. Bu bölgede bulunan bir binanın çatısına çıkan bir kadın ile bir erkek burada sevişmeye başladı.

OFİS ÇALIŞANLARI O ANLARI KAYDETTİ

Bölgede birçok plaza, kamu kuruluşuna ait bina ve gökdelenin olmasına rağmen kimseden gizlenmeyen çift bir süre cinsel ilişkiye girdi. Çatı katının üzerindeki tek katlı bir platformun üzerine çıkan çiftin altından bu sırada iki kişi geçti. Çatı katından sokağı izleyen bu iki kişi çifti fark etmezken çok sayıda Arjantinli memur ve ofis çalışanı yaşananları videoya kaydetti.

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KENDİLERİNİ İZLEYENLERE EL SALLADILAR

Çatıda cinsel ilişkiye giren çiftin daha sonra yaptığı hareket ise herkesi şaşkına çevirdi. Çift, kameraların olduğu noktaya el salladı. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

YETKİLİLER OLAYI İNCELİYOR

Bazı Twitter kullanıcıları çifti desteklerken birçok kullanıcı ise bu yapılanın uygunsuz olduğunu ve çift hakkında işlem başlatılması gerektiğini duyurdu. Yetkililer olayın incelendiğini duyurdu.

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Kaynak: Sözcü

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Arjantin buenos aires çatıda seviştiler cinsel ilişki

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