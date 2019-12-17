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Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni zabıta tarafından takip edildiğini sanınca...

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Zonguldak'ta zabıta tarafından takip edildiğini söyleyen H.M. isimli tarih öğretmeni kadının, taciz edildiğini düşünen yoldan geçen vatandaş, 36 yaşındaki Y.M. isimli zabıtayı dövünce olay polis ekiplerine yansıdı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü olayda H.P. isimli öğretmenin psikolojik tedavi gördüğü ve tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, Y.M.'yi döven saldırganı arıyor.

Olay, dün akşam, kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Lisede tarih öğretmeni olan H.P. adlı kadın, arkasında yürüyen Y.M.'ye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen kişi, kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'yi dövdü. Burnu kırılan Y.M., kadını taciz etmediğini, kendisine iftira atıldığını söyledi. Görgü tanıkları da Y.M.'nin kadını taciz etmediğini, H.P.'nin bir anda bağırmaya başladığını iddia etti. Zabıta memuru olan Y.M., götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade vererek, H.P.'den şikayetçi oldu. H.P.'nin de Y.M.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ

H.P.'nin, çalıştığı okulda problemler çıkardığı ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gelen şikayetler üzerine H.P. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Y.M.'yi döven kişiyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen taciz

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kadınlar çok fena oldular Allah bizleri korusun
ee demekki neymiş yargısız infaz yapılmayacakmış. şimdi o adamdan nasıl helallik alacaksınız.kadınlarında her bağırışına hemen kimse atlaması.kimin ne olduğunu bilmiyoruz sonuçta !
al işte ülkeye bak piskolojik sorunları olan ögretmen halen görevindeymiş :(
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