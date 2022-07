Boyner Grup insan odaklı sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup, 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak, iş yerinde demokrasi, inovasyon, çevresel etki, değer zinciri, topluma yatırım ve paydaş katılımını kapsayan etki çemberinde modası geçmeyecek tek kavramın "iyilik" olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Finans Bölüm Başkanı (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun, yaptıkları tüm çalışmalarda "iyilik" yaratmaya odaklandıklarını, sürdürülebilir iş modellerini sadece grup şirketlerinde değil, aynı zamanda tedarik zincirleri ve iş ortağı ağlarında da yaygınlaştırmaya odaklandıklarını bildirdi.

- "Kadın çalışan oranında Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindeyiz"

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna hassasiyetle yaklaştıklarına belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kadın çalışan oranında Türkiye ve dünya standartları üzerinde bir performans sergiliyoruz. 2021 yılında Boyner Grup şirketleri ve markalarında kadın çalışan oranımız yüzde 45, kadın yönetici oranımız ise yüzde 39 oldu. Amacımız bu oranı daha da yükseltmek. 2009 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için iletişim kampanyaları hazırlıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı KAGİDER ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiğimiz 'İyi İşler' programıyla da destekliyoruz.

2015 yılında hayata geçirdiğimiz hem kendi tedarik zincirimiz hem de perakende sektöründe üretim yapan ve istihdam sağlayan kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını amaçladığımız projeden bugüne kadar 108 kadın girişimci mezun oldu. Projeye katılan girişimci kadınların ürünleri Morhipo.com’da açılan İyi İşler Dükkan’da da satışa sunuluyor."

- "Gönülden İşaret projesi ile engelsiz bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz"

Altun, farklılıkları insanları birleştiren bir güç olarak tanımladıklarını ve bu anlayışla çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine yenisini eklediklerini kaydetti.

Çalışanları, iş ortakları ve müşterileri için engelsiz bir iletişim ortamı yaratmayı önemsediklerini aktaran Altun, "Bu değerle imza attığımız 'Gönülden İşaret' projemiz ile çalışanlarımızın işaret dili öğrenebilmesini sağlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün de desteğiyle hayata geçirdiğimiz projede şu ana kadar 33 çalışanımız sertifikalarını aldı. Proje her yıl çalışanların desteği ile daha çok büyüyecek. Her Boyner mağazasında en az bir işaret dili bilen çalışan olmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da her yıl bu eğitimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İyiliğin Modası Geçmez" mottosuyla gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik ve yardım projelerine de değinen Altun, “İhtiyaç sahipleri için hazırlanan 'Askıda İyilik' paketlerimizin satışına 2021 yılında da devam ettik. Proje kapsamında bugüne kadar 50 binden fazla paketin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık.

Ayrıca, Boyner Grup Gönüllüleri (BGG), 2002 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi, dezavantajlı grupların sosyal içerilmeleri, kaynak geliştirme, motivasyon artırma, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi, çevre duyarlığının ve hayırseverliğin geliştirilmesi konularında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sürdürülebilir bir dünya için dönüşüm ana odağımızda"

"İyiliğe Dönüştür" projesi ile kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini sağladıklarını belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılından beri Boyner ve YKM mağazalarında kullanılmayan tekstil ürünlerini topluyor ve Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın destekleri ile geri ya da ileri dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar toplam 176,7 ton giysinin geri dönüştürüldüğü proje ile 47 Sağlık Bilimi öğrencisine öğrenim bursu verildi. İhtiyaç sahiplerine 42,9 ton giysi ulaştırıldı, 37 ton giysi kermeslerde satışa sunuldu. 26,8 ton tekstil ürünü ipliğe, 2 ton metal ve plastik aksesuar hammaddeye, 64 ton ise ikinci el giysiye dönüştürüldü. 4 tona yakın malzeme geri dönüşüme tabi tutuldu."

Altun, “Kurulduğu günden itibaren Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka olan Altınyıldız, sürdürülebilir tekstil alanında da sektöre öncülük yapıyor. Altınyıldız, 2021 yılında, 62.5 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 3 milyon 385 bin pet şişeyi giyilebilir hale getirdi ve yaklaşık 87.5 ton CO2 emisyonu önlendi." açıklamasında bulundu.