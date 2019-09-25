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Boynu kesilmiş hale bulunan köpekten sevindiren haber

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 25.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bıçakla boynu kesilmiş halde bulunan köpek, belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Boynuna 40 dikiş atılan köpek, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

İlçe merkezinde, boynu bıçakla kesilmiş köpeği görenler, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği merkeze götürerek hemen ameliyata aldı. 2 saat süren ameliyatın ardından boynuna 40 dikiş atılan köpek, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu. Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Muhammet Emin Güngör, yaralı köpeğin, vatandaşlar tarafından boynundan bir cisimle kesilmiş halde bulunduğunu söyledi.

Köpeği hemen ameliyata aldıklarını ifade eden Göngör, "1 hafta önce vatandaşlar tarafından İlçe merkezinde yaralı köpek ihbarı aldık. Ekiplerimizle olay yerine gittiğimizde köpeğin boynundan bir cisimle kesildiğini gördük. Hemen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde götürerek ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yaralı köpeğin tedavisi devam ediyor. Şu anda çok iyi durumda, inşallah daha iyi olduktan sonra sahiplenecek bir hayvansevere vereceğiz" dedi.

Köpeğin, belediyeye ait sokak hayvanları barınağında koruma altına alındığı bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Alaplı boynu kesik köpek

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