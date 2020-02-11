SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi

Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

Rusya’da düzenlenen Grappling World Cup turnuvasında 25 yaşındaki Gadzhimurad Magomedov, rakibinin boynundan tutup savurmasıyla birlikte kafa üstü düşünce boynu kırıldı. Genç sporcu felç geçirdi.

Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Grappling World Cup turnuvasında 25 yaşındaki Dağıstanlı güreşçi Gadzhimurad Magomedov ile 24 yaşındaki Paizutdin Aliyev karşı karşıya geldi. Aliyev müsabaka sırasında rakibi Magomedov’un boynundan ve bacaklarından tuttu. Bacaklarından havaya kaldırdığı rakibini yere vuran Aliyev rakibinin takla atmasına sebep oldu. Havada 1 tur takla atan Magomedov, kafasının üstüne düştü. Kırık sesinin salonda duyulduğu anda salondan büyük tepki sesi geldi. Sporcu Magomedov yere düşmesiyle birlikte büyük bir acı içinde bağırdı. Sağlık ekipleri güreşçinin yanına koşup ilk müdahaleyi yapmasının ardından, sporcu hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan incelemelerde sporcunun boynunun kırıldığı bu nedenle tüm vücudunun felç geçirdiği, bundan sonraki hayatında vücudunun hiçbir kısmını oynatamayacağı açıklandı. Güreşçinin hastanede tedavisine devam ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNERNe iPhone, ne de Samsung! Bakın şarjı en uzun giden telefonlar hangileriymişNe iPhone, ne de Samsung! Bakın şarjı en uzun giden telefonlar hangileriymiş
Duayen isim hayatını kaybettiDuayen isim hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gadzhimurad Magomedov güreş boynu kırıldı

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi

İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi

Konyaspor'un yeni hocası resmen açıklandı

Konyaspor'un yeni hocası resmen açıklandı

Duayen isim hayatını kaybetti

Duayen isim hayatını kaybetti

Göztepe-Beşiktaş maçı için karar verildi

Göztepe-Beşiktaş maçı için karar verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi

Boynu kırılan güreşçi felç geçirdi

TRT Spor'un duayen spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

Duayen isim hayatını kaybetti

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

Eski padok kızı Rosanna Arkle, Floyd Mayweather'a meydan okudu

Eski padok kızı Floyd Mayweather'a meydan okudu

Duplantis'ten sırıkla yüksek atlamada yeni dünya rekoru

Duplantis'ten yeni dünya rekoru

Tenis Milli Takımı, Lüksemburg’u mağlup etti

Tenis Milli Takımı, Lüksemburg’u mağlup etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.