Boynuzlar, sivri dişler ve yılan diller: Dünyanın en sıra dışı vücut modifikasyonları

Bazı insanlar kozmetik müdahalelerle benzersiz görünümlere sahip oluyor. Kimi dişlerini sivriltirken, kimi de dillerini iki parçaya ayırıyor veya kulaklarını uzatıyor. Boynuzlar, gözbebeklerine yapılan dövmeler ve piercingler, kendilerini sıradan kalabalıktan ayırmak isteyenlerin kullandığı yollardan bazıları. İşte dünyanın en sıra dışı vücut modifikasyonuna sahip insanları… KERTENKELE ADAM Sahne ismi Kertenkele olan Erik Sprague, uzun yıllardır gösteri dünyasında çalışıyor. Sürüngenimsi görünümüyle meşhur olan Erik’in tüm vücudu yeşille kaplı. Teksas’ta yaşayan 47 yaşındaki Erik, kertenkele görünümüne kavuşmak için sayısız müdahale geçirdi. Dişlerini jilet gibi keskinleştirip sivrilten Erik’in dili de estetik müdahale ile ikiye ayrıldı. Kertenkele Adam olarak bilinen Erik, ayırca deri altına yerleştirilen implantlar sayesinde çıkıntılı kaşlara kavuştu. Erik’in bir de dünya rekoru bulunuyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre Erik, kulak memesiyle en fazla ağırlığı kaldıran kişi. Erik hakkında yazılmış kitaplar ve televizyon programları bulunuyor. Kertenkele adam olarak bilinen Erik’in birçok müzede gerçek boyutlu heykeli de yer almakta.

AMBER LUKE Amber Luke, Avustralyalı bir model ve sosyal medya fenomeni. Vücudunun fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Amber’in 91bin takipçisi var. Amber, verdiği pozlarla vücudundaki dövmeleri takipçileriyle paylaşıyor. Yüzlerce kez dövme yaptıran Amber, bugüne dek dövmeleri için 20 bin sterlin harcamış. Amber’in bir diğer dudak uçuklatıcı özelliği ise piercingleri ve çatal dili. Amber aynı zamanda dövmeyle mavi göz bebeklerine sahip. Göz bebeklerine yaptırdığı dövme nedeniyle üç hafta boyunca körlük yaşayan Amber, yaşadığı acıyı “gözüme onlarca cam kırığı batıyor gibiydi. Her gözüm için 4 kez işlem yapıldı ve çok acı vericiydi. Ne yazık ki, dövmeyi yapan kişi gözbebeklerimde fazla derine gitti. Bu işlem doğru yapılırsa kör olma riskiniz yok. Ben üç hafta göremedim. Kimseye bu işlemi yaptırmasını inermem. Bu riske değeceğini düşünmüyorum” dedi. EJDERHA KADIN Ejderha Kadın olarak bilinen Tiamat Ledion Medusa, hayatını YouTube yayını üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Kendini cinsiyetsiz olarak tanımlayan Tiamat, yıllardır geçirdiği operasyonlarla vücut formunu değiştiriyor. Tiamat, geçmişte bir banka yöneticisiydi. Finans sektöründeki kariyerinden yıllar içinde uzaklaşan Tiamat, hayatını bambaşka bir yöne çevirdi.

Tiamat, yılan görünümündeki dönüşümünü tamamlamak için 18 boynuz implantının yanı sıra kulak ve burun operasyonları da geçirdi. Harry Potter karakteri Voldemort’tan ilham alan Tiamat, altı tane diş çektirip, beyaz göz bebeklerine yeşil dövme yaptırdı. Tiamat, geçirdiği dönüşümün 2025’te penisini aldırmasıyla tamamlanacağını umuyor. ROLF BUCHOLZ Rolf, kendisini dünyanın en çok piercingine sahip erkeği olarak tanımlıyor. 60 yaşındaki Rolf, 20 yıldır dövme yaptırıyor ve 453 tane piercing deliğine sahip. Bu piercinglerin 94 tanesi dudak ve dudak çevresinde, sekiz tanesi burnunda ve 25 tanesi ise göz kapaklarında bulunuyor. Rolf’un kasık bölgesinde ise 278 tane piercing bulunuyor. Rolf vaktini sadece piercing yaptırmakla harcamamış, sayısız da dövme yaptırmış. Guiness Rekorlar Kitabı’na göre tüm vücudu dövme kaplı. Rolf’un bir diğer karakteristik özelliği ise sarkık kulakları, boynuzları ve deri altı implantları. PAPAĞAN ADAM Kulaklarını aldıran Ted Richards tıpkı bir papağan gibi görünüyor. Katıldığı bir programda, büyürken etrafında hep hayvanlar olduğunu söyleyen Ted, tanıdığı birinden ilham alarak vücudunu dönüştürmeye başlamış. 61 yaşındaki adam, ismini resmi olarak değiştirerek Ted Parrotman (Papağanadam) soyadını almış.

Ted’in 50 piercingi ve tüm vücuduna yayılmış dövmeleri bulunuyor. Ayrıca Ted’in ellerine yerleştirilmiş mıknatıslar ve kafasının yanlarına yerleştirilmiş tümsekler bulunuyor. Bu tümsekleri Ted’in gözlüklerini rahatça takabilmesine de yardımcı oluyor. EKATERINA SHALNAYA Alnında şeytan boynuzlarına sahip olabilmek için operasyonlar geçiren Rus model, “Yaklaşık yedi yıl önce bunları yaptırdım. Görünümüm hakkında görüştüğüm bir uzman bana bu fikri verdi. Bu bir anda alınmış spontane bir karardı, bir deney gibi” dedi. Boynuzlarının yanı sıra Ekaterina dilini iki parçaya bölmek için de bir operasyon geçirdi. Ayrıca genç kadının bir elinde de deri altı implantı bulunuyor. 30 yaşındaki Ekaterina’nın kollarında ve bacaklarında birçok dövme bulunuyor. JAGUAR KADIN 43 yaşındaki Maria Jose Cristerna Mendez “Vampir Kadın” veya kendisinin de tercih ettiği “Jaguar Kadın” ismiyle biliniyor. Avukat, iş kadını ve aktivist olan Maria, en çok dövmeleriyle ünlü. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre Maria dünyadaki en çok dövmeye sahip olan kadın. Vücudunun %96’sı dövme ile kaplı. Maria ayrıca yıllar içinde farklı operasyonlar da geçirerek, çatal bir dile, deri altı implantlarına, piercinglere ve diş implantlarına sahip oldu.

ALEKSANDRA SADOWSKA Aleksandra, sivri Elf kulaklarına sahip olmasıyla biliniyor. Ancak genç kadının vücut modifikasyonları pek de planlandığı gibi gitmedi. Polonyalı model rap şarkıcısı Popek gibi görünebilmek için göz bebeklerine siyah dövme yaptırdı, ancak işler ters gitti ve bu operasyon sağ gözünde onarılamaz bir hasar bıraktı. Göz bebeklerine yapılan uygulamalar Aleksandra’yı birçok görme sorunuyla baş başa bırakmasına rağmen hala hayata bağlı. Aleksandra “Kendimi bir odaya kapatıp depresyona girmeyeceğim. Üzüntüleri arkamda bıraktım ve yaşamaya devam ediyorum” diyor.

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