Bozanın tadı nasıl? Bozanın tadı neye benziyor?

Tarihi çok eskilere dayanan bir içecek olan boza, eski çağlardan bu yana tüketilen, Balkanlar ve Orta Asya’dan çıkmış olan bir içecektir. Genel olarak soğuk havalarda, kuş aylarında tüketilen bozada birçok mineral ve vitamin bulunması insan sağlığı için faydalı olduğunun işareti olarak kabul edilmektedir.

Ferhan Petek

Türlü tahılların bir araya getirilerek fermente edilmesi ile elde edilen boza içeceğinde bulgur, mısır, buğday, arpa, darı gibi malzemeler yer almaktadır. Kendine has bir tada sahip olan boza içerdiği tahıllar sayesinde birçok mineral ve vitamine sahip olduğu için insan sağlığına çeşitli yararları dokunmaktadır. A vitamini, B vitamini, E vitamini, demir, fosfor, selenyum, magnezyum dışında bozada yüksek oranda lif bulunmaktadır. Bu içeriği ile besin değeri son derece yüksektir ancak fazla tüketilmesi diğer birçok yiyecek ve içecek gibi sakıncalı olabilir.

Bozanın tadı nasıl olur?

Zengin besin değeri ile bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi de bulunan boza bu nedenle daha çok soğuk kış günlerinde tüketilir. Ayrıca probiyotik özelliği ile bağırsak florasını düzenleyici etkisi de bulunmaktadır. Beslenme yetersizliği durumlarını da yüksek besin değeri içermesi nedeniyle karşılar ve çocukların büyüme süreçlerinde tüketmesi de tavsiye edilebilir.

İnsan sağlığına birçok faydası bulunan boza dikkatli ve doğru miktarlarda tüketilmelidir. Olası yan etkilerden korunmak için bilinçsizce ve doktora danışılmadan kullanılmaması önerilmektedir. Eskiden sokak satıcılarının da sattığı boza bugün birçok pastanede ve markette satılmaktadır. Farklı ve kendine has bir tadı vardır ve aynı zamanda hem tatlı, hem ekşi, hem tuzlu hem de acı tatların hissedilmesi mümkün olabilir.

Bozanın tadı neye benziyor?

Birçok farklı tahılı içeriğinde barındıran boza, bu özelliği nedeni ile tat olarak da diğer birçok içecekten farklı özelliğe sahiptir. Birkaç aşama ile hazırlanan boza tatlı ekşi bir tada sahip olması ile bilinir. Yoğunluğu ayrandan daha fazla olan boza muhallebi kıvamından biraz daha sıvı olarak tanımlanabilmektedir.

Bozanın tatlı ekşi tadı birçok kişi tarafından sevilse de bu lezzet çeşitliliği bazı kişilerin damak tadına uymamaktadır. Genel olarak tarçın ya da leblebi eklenerek içilmesinin bir nedeni de tadındaki çeşitlilikten kaynaklanmaktadır.

