Bozcaada gezilecek yerler - Detaylı Bozcaada rehberi

Bozcaada gezilecek yerleri görmeniz için 2 gün ayırmanızı öneririm. Tabi nasıl bir tatil planladığınıza göre de değişir. Bozcaada plajlarının, koylarının tadını çıkarmak isterseniz uzatabildiğiniz kadar uzatın.

DENİZ YOLUYLA Bozcaada’ya ulaşım Gestaş tarafından, feribot (arabalı vapur) ile sağlanıyor. Bozcaada ile Geyikli Yükyeri Feribot İskelesi arasındaki mesafe, ortalama yarım saat sürüyor. Yazın adaya gidiş ve dönüş için araçların online rezervasyon yapmaları gerekiyor.

Ülkemizin cennet köşelerinden biri Bozcaada. Antik çağlardaki adı Tenedos olan adada gezerken her adımınıza rüzgarın eşlik ediyor. Mübadele öncesi Rum nüfusun çoğunlukta olduğu ada; taş sokakları, Rum evleri, lezzetli yemekleri ve şarapları ile seyahat severlerin gözdesi. Bir Bozcaada tatili planlarken ihtiyaç duyabileceğiniz her şey ve Bozcaada gezilecek yerler aşağıda...

BOZCAADA'YA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Bu sorunun cevabı da nasıl bir tatil planladığınıza göre değişir. Yaz tatillerinde, resmi tatillerde ya da hafta sonu için bile gidilebilir.

BOZCAADA OTELLERİ

Lüks tatil arayanların da salaş yerleri sevenlerin de aradığını bulabileceği bir yer Bozcaada. Burada her zevke ve bütçeye uygun konaklama seçenekleri bulunuyor.

BOZCAADA KAMP

Bozcaada'da ücretli ve ücretsiz kamp alanları var. Bunlardan bazıları Pikamp, Ada camping, Akvaryum Koyu, Beylik Koyu.

BOZCAADA YEME-İÇME

Üzüm cenneti olan adada şarapçılık oldukça gelişmiş. Şarabını, peynirini alan Polente Feneri'ne gidip gün batımını izliyor. Ayrıca Bozcaada pastanelerindeki damla sakızlı kurabiyeler dillere destan. Reçellerine de bir şans verebilirsiniz.

BOZCAADA GEZİLECEK YERLER

POPÜLER YERLER

BOZCAADA SOKAKLARI

Bozcaada'da gezilecek yerlere tarihi sokaklarından başlayalım. Bozcaada nostaljik sokakları ile adeta bir Ege kasabası havası veriyor. Zamanında kasabanın ortasından geçen dere merkezi, Rum ve Türk Mahallesi diye ikiye ayırmış. Dere ve ayrımdan eser kalmasa da mimari farklarından hangi mahallede olduğunuzu anlayabiliyorsunuz.