Bozcaada gezilecek yerler - Detaylı Bozcaada rehberi

Ülkemizin cennet köşelerinden biri Bozcaada. Antik çağlardaki adı Tenedos olan adada gezerken her adımınıza rüzgarın eşlik ediyor. Mübadele öncesi Rum nüfusun çoğunlukta olduğu ada; taş sokakları, Rum evleri, lezzetli yemekleri ve şarapları ile seyahat severlerin gözdesi. Bir Bozcaada tatili planlarken ihtiyaç duyabileceğiniz her şey ve Bozcaada gezilecek yerler aşağıda...
Bozcaada, Ege Denizi'nin kuzeyinde Çanakkale'ye bağlı bir ada. Türkiye'nin üçüncü büyük adası.
NASIL GİDİLİR?
UÇAKLA
Bozcaada’ya en yakın havaalanı 56 km. uzaklıkta bulunan Çanakkale Havalimanı. Çanakkale havalimanına indikten sonra Çanakkale otobüs garına, buradan saat başı kalkan minibüslerle 1 saatte Geyikli Feribot İskelesi’ne ulaşabilirsiniz.
DENİZ YOLUYLA
Bozcaada’ya ulaşım Gestaş tarafından, feribot (arabalı vapur) ile sağlanıyor. Bozcaada ile Geyikli Yükyeri Feribot İskelesi arasındaki mesafe, ortalama yarım saat sürüyor. Yazın adaya gidiş ve dönüş için araçların online rezervasyon yapmaları gerekiyor.
Bozcaada gezilecek yerleri görmeniz için 2 gün ayırmanızı öneririm. Tabi nasıl bir tatil planladığınıza göre de değişir. Bozcaada plajlarının, koylarının tadını çıkarmak isterseniz uzatabildiğiniz kadar uzatın.
Bu sorunun cevabı da nasıl bir tatil planladığınıza göre değişir. Yaz tatillerinde, resmi tatillerde ya da hafta sonu için bile gidilebilir.
Lüks tatil arayanların da salaş yerleri sevenlerin de aradığını bulabileceği bir yer Bozcaada. Burada her zevke ve bütçeye uygun konaklama seçenekleri bulunuyor.
Bozcaada'da ücretli ve ücretsiz kamp alanları var. Bunlardan bazıları Pikamp, Ada camping, Akvaryum Koyu, Beylik Koyu.
Üzüm cenneti olan adada şarapçılık oldukça gelişmiş. Şarabını, peynirini alan Polente Feneri'ne gidip gün batımını izliyor. Ayrıca Bozcaada pastanelerindeki damla sakızlı kurabiyeler dillere destan. Reçellerine de bir şans verebilirsiniz.
BOZCAADA SOKAKLARI
Bozcaada'da gezilecek yerlere tarihi sokaklarından başlayalım. Bozcaada nostaljik sokakları ile adeta bir Ege kasabası havası veriyor. Zamanında kasabanın ortasından geçen dere merkezi, Rum ve Türk Mahallesi diye ikiye ayırmış. Dere ve ayrımdan eser kalmasa da mimari farklarından hangi mahallede olduğunuzu anlayabiliyorsunuz.
Rum Mahallesi evleri, ilgi çekici kapıları ile göz dolduruyor. Mahallenin ortasında bir kilise ve saat kulesi bulunuyor. Döneminin kahveleri, meyhane ve tavernaları şimdi turistik restoran, kafe ve dükkan olarak hizmet veriyor. Eski Rum evlerinin çoğu yazlık ev, pansiyon ve otel olarak misafirlerini ağırlıyor.
Türk Mahallesi, kıvrımlı sokakları ve ahşap, cumbalı evleri ile ben buradayım diyor.
POLENTE FENERİ VE RÜZGAR GÜLLERİ
Güneşin usul usul gidişini izlemek için Batı Burnu’nu ziyaret etmek Bozcaada'nın olmazsa olmazı ve bir Bozcaada gezilecek yerler klasiği. Piknik sepetini, ada şarabını alan gün batımını izlemek için tepede yerini alıyor.
Yaz dönemi boyunca her gün günbatımı saatine doğru merkezden buraya minibüsler gidiyor. Kendi aracı olmayanlar da Polente fenerini ve rüzgar türbinlerini ziyaret edebiliyor.
ŞARAP FABRİKALARI
Şarapçılık Bozcaada'nın çok eski yıllara dayanan bir geleneği. Şarap fabrikaları da adanın vazgeçilmez yapıları arasında. Adanın en eski 3 şarap üreticisinin fabrikaları Bozcaada merkezde yer alıyor.
Talay, Corvus ve Amadeus yazın talebe göre fabrikalarında tur düzenliyor. Bu turlarda fabrikayı gezerek şarap yapımı ile ilgili detaylı bilgiler edinebiliyor ve tadım yapabiliyorsunuz.
GÖZTEPE
Göztepe 192 mt. yüksekliğiyle Bozcaada'nın en yüksek noktası. Buradan adadaki bütün yükseltileri, düzlükleri, bağları, çamlıkları, evleri, rüzgar güllerini ve etrafındaki küçük adacıkları görebilirsiniz.
BOZCAADA KALESİ
Feribotla adaya yaklaşırken, adanın heybetli kalesi hemen dikkat çekiyor. Bu kadar küçük bir kasabada neden bu kadar büyük bir kale var diye düşünebilirsiniz. Ada, boğazın hemen çıkışında ve anakaraya yakın olduğu için yüzyıllar boyunca istilaya açık bir yer olmuş. O nedenle adada yaşayan medeniyetler ancak böyle büyük bir kaleyle güvende hissetmişler.
Bozcaada Kalesi’nin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizler ve Venedikliler tarafından kullanılan kale, bugünkü görünümünü Fatih Sultan Mehmet döneminde var olan kalıntılar üzerine tekrar inşa edilmesiyle almış.
Bozcaada Kalesi giriş ücreti 2021 yılı için 10 TL, öğrenci 5 TL.
MERYEM ANA KİLİSESİ
Meryem ana kilisesi Bozcaada’daki Rum Ortodoks cemaate ait, ibadete açık olan tek kilise. Rum Mahallesinin tam ortasında bulunuyor. Kilisenin, Venedikliler zamanında yapıldığı düşünülüyor. Kilise ziyarete kapalı. İçini görmek isterseniz Pazar sabahları 8‘de yapılan ayin sırasında ziyaret edebilirsiniz.
BOZCAADA MÜZESİ
Müze Bozcaada'nın geçmişini ortaya koyuyor. Bozcaada Müzesi'nde eski Bozcaada fotoğrafları, Osmanlı döneminden kalma obje ve evraklar, Bozcaada’lı Rum ve Türklerin eşyaları ve hikayeleri ve daha bir çok etkileyici detay bulunuyor.
Bozcaada müzesi giriş ücreti 10 TL, öğrenci 5 TL.
AYAZMA MANASTIRI
Ayazma, Yunanca "hagiasme" kelimesinden geliyor ve kutsal su anlamına geliyor. Bozcaada’nın ayazmasındaki Rum Ortodoks cemaatine ait manastır, Rum azize Aya Paraskevi adına yapılmış ve onun adını taşıyor. 1734 yılında Manolaki Manolidis tarafından yapılan manastır, sadece özel günlerde ibadete açılıyor.
YENİ KALE
Yeni kale, Bozcaada Kalesi'nden sonra yapıldığı için bu ismi almış. Kale, ada merkezinin arkasındaki tepede harabe halde. Bozcaada Kalesi'nde bulunan kitabesinden yapım tarihinin 1827 olduğu anlaşılıyor.
Bozcaada gezilecek yerleri tamamladıysak biraz da deniz kum güneş yapalım. Birbirinden güzel plajlarda güneşlenelim, pırıl pırıl ada sularında yüzelim.
Ayazma Plajı
Sulubahçe Koyu
Habbele Plajı
Beylik Koyu
Akvaryum Koyu
Çayır Koyu
Tuzburnu Koyu
Poyraz Limanı Koyu
Tekirbahçe Koyu
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