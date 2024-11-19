Bozkır'daki cesur sahneleri çok konuşulmuştu! Yüsra Geyik fenomen diziye dahil oldu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

FENOMEN DİZİYE GİRDİ

Özellikle Bozkır'daki cesur sahneleri ile uzun süre konuşulan Yüsra Geyik şimdi de Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı fenomen dizi Bir Gece Masalı'na dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yüsra Geyik Denizli’de başlayan İstanbul’a taşınan masalsı bir aşkın etkileyici hikâyesini ekrana aktaran dizide iddialı bir karaktere hayat verecek.

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizide genç oyuncu Ceylan rolüne hayat verecek. Geyik'in hayat vereceği Ceylan’ın Selim’le (Eren Vurdem) partner olacağı iddia ediliyor.