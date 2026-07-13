"Bozkırda yetişmez" diyenlere aldırış etmedi: 10 kilo ürün elde etti

Ordulu arkadaşlarının tavsiyesiyle memleketi Sorgun'da fındık fidanlarını toprakla buluşturan Kızılkaya, çevresindekilerin tüm olumsuz yorumlarına rağmen pes etmedi. Farklı türleri denedikten sonra bölge iklimine en uygun olan ‘çakıl fındığı' türünde karar kılan üretici, dikimin üçüncü yılında verim almaya başladı. Toplam 10 dönümlük arazisinin yarısını fındık bahçesine dönüştüren Kızılkaya, önümüzdeki yıllarda bahçesindeki ceviz ağaçlarını da sökerek arazisinin tamamında fındık üretimine geçmeyi hedefliyor.

"ORDULU ARKADAŞLARIM TAVSİYE ETTİ"

Yahya Kızılkaya "Burası bozkır boş bir tarlaydı. Ordu'da arkadaşlarım var. Bir gün buraya geldik. Arkadaşlarım tarlayı neden boş beklettiğimi sordu. ‘Ne yapalım ağabey?' dedim. ‘Burayı güzel bir fındık bahçesi yapalım' dediler. Gittik getirdik. 3 yıl oldu. Bu yıl ürün vermeye başladı. Geçen sene de oldu da, geçen sene biraz soğuk zamanlarda don olayı oluyor. Bu sene biraz daha fazla oldu. Üçüncü senesinde güzel fındık oluşmaya başladı. Kayısı, erikle bu zamana kadar bizi kandırmışlar. Ama denemek lazım. Güzel de verimi var. Ordulu arkadaşlarım tavsiye etti. Burası bizim iklime uygun, arazi olarak da uygun, dediler. Bozkır, başka da bir şey olmaz, dediler. Ama olmaya da başladı. İyi ki fındık dikmeye karar vermişim. İleriki zamanlarda eş, dost, arkadaşların yiyeceği şekilde fındık alabiliriz inşallah" dedi.

"İLK BAŞTA HEVESİM KIRILIR GİBİ OLDU AMA 'DENEYECEĞİM' DEDİM"

Olumsuz yorumlarla karşılaştığını belirten Kızılkaya, "Çevremdekiler ‘Olmaz' dediler. İlk başta biraz hevesim kırılır gibi oldu ama ‘Deneyeceğim' dedim. Ne kaybederim ki? En fazla 3-5 sene zahmeti olur. Ama değdi. Olmaya başladı. Sıkıntı yok şu anda. Bunlar cins. Bu benim üçüncü denemem. Ordu'da da çeşit çeşit fındıklar var. Çaybaşı'nın fındığını da getirdim denedim, olmadı. Giresun fındığı dediler olmadı. Bu çakıl fındıkmış. Bunun cinsi buraya uyum sağladı, dayanıklı. Geç açtığı için don olayı olmuyor, yağışı da seviyor" diyerek yaptığı denemelerden söz etti.

"ÖNCEKİ SENE 8-10 KİLO KADAR FINDIK ÇIKTI"

Bahçesinin yarısını fındık ekimi ile değerlendirdiğini söyleyen Kızılkaya, "Bahçem toplam 10 dönüm. 5 dönümü fındık bahçesi yaptım. İleride bakacağım. Seneye cevizleri de söküp komple fındığa çevireceğim. Bir bakayım deneyeyim. Kendimi kobay olarak kullanayım da, ben kendi başımı yakayım başkalarının başını yakmayayım. Seneye bakacağım duruma göre tavsiye ederim. Buranın Karadeniz'den bir farkı yok. Bu sene altıncı aya kadar yağışlar kesilmedi. O bölgede de aynı. Yazın çok kuraklık olduğu zamanlar da oluyor. Ormanlarımız nasıl meşe ağacı, fındık da aynı öyle. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. En azından değişik bir ürün yetiştirmiş olurlar. Geçen yıl değil de ondan önceki sene 8-10 kilo kadar çıktı. Geçen sene biraz don olayı vardı, olmadı. Bu sene biraz daha fazla. Yıldan yıla biraz daha fazlalaşıyor. Bu sene üçüncü senesi. Dalından yeşil fındık yemek daha lezzetli oluyor. Arkadaşlarım dördüncü seneden sonra tam verim almaya başlayacağımı söylediler. Önümüzdeki yıldan itibaren bakacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır