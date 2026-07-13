Tarihi mağarada serinleten lezzet: Soğuk menengiç kahvesi

Gaziantep, zengin mutfağı ve tarihi dokusuyla yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı sürdürürken, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte kentin yöresel lezzetlerinden soğuk menengiç kahvesi de ilgi görüyor. Kendine özgü aroması, yoğun kıvamı, kokusu ve ferahlatıcı tadıyla öne çıkan soğuk menengiç kahvesi, özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar ile turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kafein içermemesi nedeniyle her yaştan tüketici tarafından ilgi gören menengiç kahvesi, hem geleneksel sıcak sunumuyla hem de yaz aylarına özel hazırlanan soğuk haliyle beğeni topluyor. Gaziantep Kalesi'nin hemen yanında bulunan ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken Kaleoğlu Mağarası'nda doğal serinlik eşliğinde sunulan içecek, ziyaretçilere hem Gaziantep'in kültürel mirasını hem de eşsiz lezzetlerini bir arada deneyimleme imkanı sunuyor.

"YAZ AYLRARINDA VAZGEÇİLMEZ MEKANLARDAN BİRİYİZ"

Kaleoğlu Mağarasının özelliği hakkında bilgiler veren İşletme Müdürü Yakup Mermer, haftasonu ziyaretçi akınına uğradıklarını söyleyerek, "Burası Gaziantep'teki Kaleoğlu Mağarası. Yaklaşık 500 yıl önce taş ocağı olarak kullanılan bu mağara, geçmişte yaşlıların ve savaşamayacak durumda olan insanların sığındığı bir yer olmuş. Zaman içerisinde farklı amaçlarla da kullanılmış. Ahır, fıstık deposu ve mühimmat deposu olarak hizmet vermiş. Günümüzde ise kafeterya olarak misafirlerini ağırlıyor. Yaz aylarında dışarıda hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken mağaranın içi yaklaşık 13 derece oluyor. Dışarı ne kadar sıcak olursa içerisi o kadar serin, dışarı ne kadar soğuk olursa içerisi o kadar sıcak kalıyor. Bu özelliği sayesinde özellikle yaz aylarında vazgeçilmez mekanlardan biri haline geliyor. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonları günlük ortalama bin 500 ila 2 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz" dedi.

"OĞUK MENENGİÇ KAHVESİ YAZ AYLARINDA İLGİ GÖRÜYOR"

Yaz aylarında menengiç kahvesine yenilik katarak soğuk halini ürettiklerini ve yoğun ilgi ile karşılaştıklarını aktaran Mermer, "Buraya gelen misafirler burada oturup çaylarını ve kahvelerini keyifle içiyor. Buranın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri ise menengiç kahvesi. Günlük ortalama 400 ila 600 fincan menengiç kahvesi satıyoruz. Son dönemde ise en büyük ilgiyi soğuk menengiç kahvesi görüyor. Yeni hazırlamaya başladığımız bu kahve, misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyor. Tadını çok beğendiklerini, oldukça ferahlatıcı ve lezzetli olduğunu söylüyorlar. Biz de bu ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN CANA YAKINLIĞINI VE SAMİMİYETİNİ ÇOK BEĞENDİM"

Gaziantep'e ilk kez gelmesine rağmen insanların samimiyetini çok sevdiğini belirten Nejla Şahin, "Gaziantep'e ilk kez geliyorum aynı şekilde Kaleoğlu Mağarası'na da ilk kez geliyorum. Fakat Gaziantep'in güzelliğine, serinliğine ve insanların cana yakınlığını ve samimiyetini çok beğendim" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır