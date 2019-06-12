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'Bozkırın plajı' güney sahillerini aratmıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 12.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'na, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kaymakamlık tarafından işletilen Savcılı köyündeki sahilde, restoran ve metruk binalar yenilendikten sonra yeni kameriyeler eklendi. Yeni fidanların dikildiği sahilde, piknik alanları oluşturuldu.

'Bozkırın plajı' güney sahillerini aratmıyor

Güney sahillerine gidemeyenler, hafta sonları ve tatil günlerinde Kaman ilçesindeki plaja akın ediyor. En büyük yoğunluğun 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaşandığı plaj, hafta içinde de gurbetçiler tarafından ilgi görüyor.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki "bozkırın plajı" olarak bilinen sahilde incelemelerde bulunan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, çevre düzenlemesi yapılan bölgeye, son 3 ayda 15 bin araç girişi olduğunu söyledi.

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Plajda bulunan kameriyelerin onarıldığını anlatan Girgin, şöyle konuştu:

"75 tane yeni kameriye aldık ve toplam 145 kameriyeye ulaştık. Yollarımıza kilit parke döşemesi yaptırdık, 5 çeşme ile su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Peyzaj düzenlemesiyle 400 gül dikimi yapıldı. Yakın zamanda İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan projeyle yeni yatırımlar yapılarak tüm vatandaşlarımıza ve bölgemize hizmete devam edeceğiz. Bayram tatili ile de gerek şehrimizden gerekse yakın illerimizden çok sayıda vatandaşımız buraya geldi. Bu kapsamda yaklaşık bin araç bayram ve bayram sonrası buraya geldi. Başta gurbetçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımız burada güzelce vakit geçiriyor."

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Okulların kapanmasıyla da hafta sonları daha çok kişinin gelmesini tahmin ettiklerini dile getiren Girgin, "Özellikle temiz ve aileye uygun bir ortam hazırlamak istedik ve buraya gelen vatandaşlarımızı gördükçe de emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. İlçemizde bulunan plajımız bölgemiz için de çok önemli İç Anadolu Bölgesinde böylesine doğal ve temiz bir bir alanda plaj olarak kullanılan bir alternatif yok. Özellikle gurbetçilerimiz yaz aylarında burayı aktif şekilde kullanarak iç turizme katkıda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Plajda ailesiyle vakit geçiren Abdullah Koçyiğit de Ankara'dan geldiğini belirterek, güney sahillerine gidemediklerini, aynı ortamın bozkırın ortasında oluşturulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Mustafa Tolga Tokluoğlu ise plajın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yaz aylarında Hirfanlı sahilini sıklıkla kullandıklarını, aynı zamanda piknik yapma imkanı bulduklarını ifade etti. (AA)

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Tatil plaj deniz

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