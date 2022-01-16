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Usta tiyatrocu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti!

16.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatronun usta oyuncularından ve Kurtlar Vadisi Pusu olmak üzere birçok yapımda yer alan Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberi Kuruç'un sevenlerini üzdü. Bozkurt Kuruç'un ölüm nedeni merak konusu oldu. Usta oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Usta tiyatrocu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti!

Son dakika... Devlet sanatçısı ünvanı da bulunan usta sanatçı Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti.

Kurtlar Vadisi Pusu'dan da tanınan Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

BOZKURT KURUÇ KİMDİR?

Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı.

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Kuruç, 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatrolarında 100'den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988'de profesör oldu.

TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999'da ABD Chicago'da Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye" adlı eserini İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahneledi.

1987'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi yürüttü.

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1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulundu.

Kuruç, sonrasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde ders verdi. Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli olmasına karşın sahneleri bırakmayan sanatçı, 2019-2020 sanat sezonunda İzmir'de "Kanlı Düğün" oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi.

KURTLAR VADİSİ PUSU'DAN DA TANINIYOR

Kuruç, tiyatro dışında "Kurtlar Vadisi Pusu" başta olmak üzere bazı dizi filmlerde de rol aldı.

Tiyatroya hizmetleri dolayısıyla İzmir Devlet Tiyatrosu sahnelerinden birine "Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi" olarak Kuruç'un ismi verildi.

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