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Bozkurt'ta kayıplara ulaşmak için çalışmalar tüm imkanlarla sürdürülüyor

16.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarmanın JAK ve SAK timleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolanları karadan ve denizden aramaya devam ediyor - Kadavra köpeğinin de desteğiyle sabahın erken saatlerinde başlayan, denizde su altı görüntüleme cihazının da kullanıldığı çalışmalar, hava ve deniz şartları müsaade ettiği sürece akşam saatlerine kadar sürüyor - Bozkurt Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk: - "Ümidimiz odur ki 9 kaybımız en kısa sürede bulunur"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun sel felaketi yaşanan Bozkurt ilçesinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 2 ayı aşkın süredir bölgede kaybolanları aramaya devam ediyor.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı.

Sel felaketinde şu ana kadar ulaşılamayan 9 kişiyi arama çalışmaları, bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 6 JAK personeli, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına Bağlı 9 JAK timi ve 5 kişilik İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri (SAK) tarafından karadan ve denizden sürdürülüyor. Aramalara sık sık kadavra köpeği de dahil oluyor.

Ekipler, selin geldiği Ezine Çayı, denize döküldüğü yer, sahil şeridi ve su altında arama çalışmalarına devam ediyor.

- Denizde su altı görüntüleme cihazı kullanılıyor

Karadan sondalama yöntemiyle süren çalışmalarda her nokta dikkatli şekilde aranırken, denizde de su altı görüntüleme cihazı (sonar) kullanılıyor. Sonar aracılığıyla deniz içerisinde şüpheli noktalar tespit edilerek dalgıçlar marifetiyle bölge taranıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hava ve deniz şartları müsaade ettiği sürece akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ekipler, selde kaybolan vatandaşları bularak yakınlarına ulaştırmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Bozkurt Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk, AA muhabirine, sel felaketinin üzerinden 2 ayı aşkın süre geçtiğini hatırlattı.

Bu süreçte ilçede temizlik çalışmalarının tamamlandığını aktaran Öztürk, şu anda selde zarar gören dükkanların dış cephesinin ve iç düzenlemesinin yapıldığını belirtti.

Sel felaketinde 9 kişiye hala ulaşılamadığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu sel felaketinde ne yazık ki 9 vatandaşımız kayboldu. Bunların araması, jandarma ve JAK tarafından deniz ve çay boyunda devam ediyor. Jandarma ve JAK ekiplerimiz sabah erken saatlerde geliyorlar. Ezine Çayı'ndan denize kadar arayarak gidiyorlar. Ekipler, deniz kenarında ve deniz içerisinde dalgıçlarla sabahtan akşama kadar kayıplarımızı arıyor. Bölgede helikopterler de zaman zaman çalışmalara katılıyor Devletimizden, jandarma ekibimizden, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden Allah razı olsun."

Öztürk, kaybolanların bir an önce bulunmasını temenni ederek, "Ümidimiz odur ki 9 kaybımız en kısa sürede bulur. En azından onların da bir mezarı olur. Ailelerine sabır diliyorum." dedi.

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