Bozkurt'un Darsu köyünde yaşayan minik Derin, oyuncaklarını selzede çocuklara gönderdi

SEFA ŞAHİN - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin Darsu köyünde yaşayan 8 yaşındaki Derin Horos, selden etkilenen çocuklara oyuncaklarını gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri tarafından Bozkurt ilçesine bağlı Darsu köyünde gerçekleştirilen sağlık taramaları sırasında Nazan Horos, kızı Derin Horos'un oyuncaklarını selden etkilenen çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi.

Bu isteği memnuniyetle karşılayan UMKE görevlileri, 8 yaşındaki Derin Horos'tan bir poşetin içinde aldığı oyuncakları selzede çocuklara götüreceğini dile getirdi.

Derin Horos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkurt'ta meydana gelen selde vatandaşların büyük felaket yaşadığını ve yaşıtları için çok üzüldüğünü, selden etkilenen çocuklara oyuncaklarını gönderme fikrinin aklına geldiğini söyledi.

Oyuncaklarını Bozkurt'taki çocuklara gönderme düşüncesini annesine ilettiğini anlatan Horos, "Ben çok korktum ve oyuncaklarım aklıma geldi. Anneme gidip çocuklarımı ilçedeki çocuklara göndermek istediğimi söyledim. Köyümüze UMKE ekipleri gelince ben de oyuncaklarımı onlara teslim etmeye karar verdim." diye konuştu.

UMKE görevlisi Hüseyin Kaya ise Derin Horos'un oyuncaklarını afetzede çocuklara ulaştıracaklarını belirterek, "Afetlerden sonra birçok yardım isteğiyle karşılaşıyoruz. Halkımız zaten çok gönüllü, yardımsever insanlar. Özellikle bu yaşta bir arkadaşımızın yardım yapması bizi bayağı etkiledi." ifadesini kullandı.

