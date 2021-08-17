Bozkurt'un temizliğinde dar alanlara girebilen mini kepçeler de kullanılıyor

ÖZGÜR ALANTOR - CİHAN OKUR - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evler ve dükkanların alt katlarını temizlenmesinde mini kepçeler (bobcat) de kullanılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel, bölgede çok sayıda evin zarar görmesine, birçok evin ağaç parçaları, kum ve balçıkla dolmasına neden oldu.

Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilerek, yaraların sarılması için kısa sürede çalışma başlatıldı.

Sokakların temizlenmesinde kepçe ve kamyonlar kullanılırken, dar olması nedeniyle ev ve dükkanların alt katlarında mini kepçeler ve ekskavatörlerden yararlanılıyor.

Mini ekskavatör operatörü Ertan Yılmaz, AA muhabirine, bölgeye Manisa'dan gönüllü geldiğini söyledi.

Bölgede iki gündür çalışmalara katıldığını anlatan Yılmaz, "Dar dükkanların temizlenmesinde görev alıyoruz. Çoğu makine dar alanlara giremiyor. Biz küçük makinelerle bölgeyi temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

Selin bölgeye büyük zarar verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Gördüğünüz gibi burası selde çökmüş bir yer. Çok fazla moloz var. Buradan 30 araba moloz çıkardık. Herkesin bir işi var. Herkes ona göre görev alıyor. Bize de bu görev düştü. Her ilden gelenler var. Biz de Manisa'dan 900 kilometre yoldan geldik. Burada bu kadar insanın olması beni çok mutlu ediyor. İnşallah en kısa zamanda buraları temizleyerek işimize gücümüze bakacağız." ifadesini kullandı.

