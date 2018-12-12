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Brad Pitt Barack Obama’yla akraba çıktı!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
ÜNLÜLER  | 12.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

Milyonlarca hayranı olan ünlü isimlerin birbirleriyle olan akrabalık ilişkilerini biliyor musunuz?

İşte büyük ihtimalle birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler...

Brad Pitt Barack Obama’yla akraba çıktı!

1. Steven Spielberg, Drew Barrymore

1. Steven Spielberg, Drew Barrymore
Oscar ödüllü usta yönetmen, oyuncu Drew Barrymore’un vaftiz babasıdır. Spielberg, Drew Barrymore’a daha 6 yaşındayken kült yapım ET’de rol verince şöhretin kapılarını da aralamış oldu.

2. Phil Collins, Lily Collins

2. Phil Collins, Lily Collins
Altın Küre adayı genç yetenek, Oscar ödüllü Phil Collins’in kızıdır.

3. Kate Middleton ve Guy Ritchie

3. Kate Middleton ve Guy Ritchie
Lock, Stock ve Two Smoking Barrels , Snatch ve King Arthur'a imzasını atan usta yönetmen Guy Ritchie, Birleşik Krallığın sevilen prensesi Kate Middleton ile dördüncü kuşak kuzendir.

4. Rob Schneider, Elle King

4. Rob Schneider, Elle King
Oyuncu babanın şarkıcı kızı. Rob Schneider, genç şarkıcı Elle King’in babasıdır.

5. Julia Roberts, Emma Roberts

5. Julia Roberts, Emma Roberts
Emma Roberts kariyerini planlarken her röportajında belirttiği gibi oyuncu teyzesi Julia Roberts’dan etkilenmiş. Emma’nın annesi kızının oyuncu olmasını istemese de, o teyzesinin yolunda emin adımlarla ilerliyor.

6. Melanie Griffith, Dakota Johnson

6. Melanie Griffith, Dakota Johnson
Grinin Elli Tonu serisiyle büyük bir çıkış yakalayan Dakota Johnson, aktör bir aileden geliyor. Hem babası Don Johnson hem de annesi Melanie Griffith bir de Dakota’nın üvey babası çok ünlü oyunculardır. Dakota Johnson’un üvey babası Antonio Banderas’tır. Etrafı oyuncularla çevrili bir çocukluktan sonra başka bir meslek seçmesi neredeyse imkansız gibi.

7. Thomas Brodie-Sangster, Hugh Grant

7. Thomas Brodie-Sangster, Hugh Grant
Beyazperdenin sevimli çapkın rolleriyle kadınların gönülünü çalan Hugh Grant ile genç aktör Thomas Brodie-Sangster ikinci kuşak kuzenlerdir.

8. Tony Curtis, Jamie Lee Curtis

8. Tony Curtis, Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis de oyuncu kökenli bir aileden geliyor. Babası Tony Curtis ve annesi Janet Leigh kızlarının oyuncu olmaması için çok uğraşmış olsa da genler ağır basmış ve Jamie Lee Curtis de ebeveynleri gibi ödüllü bir oyuncu oldu.

9. Beyoncé ve Bianca Lawson

9. Beyoncé ve Bianca Lawson
Tüm dünyanın takip ettiği Beyonce’nin aile ilişkileri kısa bir süre önce biraz değişti. Babasının yaptığı bir evlilik sayesinde Beyonce ile aktrist Bianca Lawson üvey kardeş oldu.

10. Barack Obama ve Brad Pitt

10. Barack Obama ve Brad Pitt
New England Tarihsel Genetik Kurumu'nun araştırmasına göre, eski ABD Başkanı Barack Obama ile yakışıklı aktör Brad Pitt, dokuzuncu kuşaktan kuzenler. Genetik kurumunun yaptığı açıklamaya göre ikisi de Virginia'da 1769`da ölen Edwin Hickman'ın torunları.
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akraba ünlüler Barack Obama

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