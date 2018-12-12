İşte büyük ihtimalle birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler...

Brad Pitt Barack Obama’yla akraba çıktı!

1. Steven Spielberg, Drew Barrymore Oscar ödüllü usta yönetmen, oyuncu Drew Barrymore’un vaftiz babasıdır. Spielberg, Drew Barrymore’a daha 6 yaşındayken kült yapım ET’de rol verince şöhretin kapılarını da aralamış oldu.

2. Phil Collins, Lily Collins Altın Küre adayı genç yetenek, Oscar ödüllü Phil Collins’in kızıdır.

3. Kate Middleton ve Guy Ritchie Lock, Stock ve Two Smoking Barrels , Snatch ve King Arthur'a imzasını atan usta yönetmen Guy Ritchie, Birleşik Krallığın sevilen prensesi Kate Middleton ile dördüncü kuşak kuzendir.

4. Rob Schneider, Elle King Oyuncu babanın şarkıcı kızı. Rob Schneider, genç şarkıcı Elle King’in babasıdır.

5. Julia Roberts, Emma Roberts Emma Roberts kariyerini planlarken her röportajında belirttiği gibi oyuncu teyzesi Julia Roberts’dan etkilenmiş. Emma’nın annesi kızının oyuncu olmasını istemese de, o teyzesinin yolunda emin adımlarla ilerliyor.

6. Melanie Griffith, Dakota Johnson Grinin Elli Tonu serisiyle büyük bir çıkış yakalayan Dakota Johnson, aktör bir aileden geliyor. Hem babası Don Johnson hem de annesi Melanie Griffith bir de Dakota’nın üvey babası çok ünlü oyunculardır. Dakota Johnson’un üvey babası Antonio Banderas’tır. Etrafı oyuncularla çevrili bir çocukluktan sonra başka bir meslek seçmesi neredeyse imkansız gibi.

7. Thomas Brodie-Sangster, Hugh Grant Beyazperdenin sevimli çapkın rolleriyle kadınların gönülünü çalan Hugh Grant ile genç aktör Thomas Brodie-Sangster ikinci kuşak kuzenlerdir.

8. Tony Curtis, Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis de oyuncu kökenli bir aileden geliyor. Babası Tony Curtis ve annesi Janet Leigh kızlarının oyuncu olmaması için çok uğraşmış olsa da genler ağır basmış ve Jamie Lee Curtis de ebeveynleri gibi ödüllü bir oyuncu oldu.

9. Beyoncé ve Bianca Lawson Tüm dünyanın takip ettiği Beyonce’nin aile ilişkileri kısa bir süre önce biraz değişti. Babasının yaptığı bir evlilik sayesinde Beyonce ile aktrist Bianca Lawson üvey kardeş oldu.