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Brad Pitt hafta sonu İngiltere’de Formula 1’de ‘yarışacak’

08.08.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni filminde bir Formula 1 pilotunu canlandıracak Hollywood yıldızı Brad Pitt, hafta sonu İngiltere’deki Silverstone’da yapılacak olan F1 Grand Prix’inde pistte olacak.

Brad Pitt hafta sonu İngiltere’de Formula 1’de ‘yarışacak’

Pitt, Cuma günkü antrenman turlarının arasında özel olarak ayarlanmış bir Formula 2 aracını sürecek.

İngiliz şampiyon pilot Lewis Hamilyon, Apex adlı filmin prodüksiyonunda Hollywood yıldızına yardım edecek.

Filmde Oscar ödüllü Brad Pitt, 30 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra yarışlara dönen tecrübeli bir yarışçıyı canlandıracak.

Pitt’in ilerleyen yaşı nedeniyle bu rolün altından kalkıp kalkamayacağı soru işaretleri yaratsa da Hamilton “Brad Pitt yıllar geçtikçe gençleşiyor gibi. Yaşına göre müthiş gözüküyor” dedi ve ekledi:

“Brad Pitt’in Formula 1’e katılmasından ötürü ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Bu inanılmaz bir şey” dedi.

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