Brad Pitt’in başı yine belada! 'Evlilik vaadiyle beni kandırdı' diyen kadın Pitt’e dava açtı

ABD’li bir kadının davası Hollywood dünyasına bomba gibi düştü. Brad Pitt’e kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını söyleyen kadın aktöre 100 bin dolarlık dava açtı. Hollywood yıldızının avukatları kadının internetteki dolandırıcılar tarafından kandırıldığını ileri sürüyor.

PageSix'in haberine göre ABD’nin Teksas eyaletinin Plano kentinde sağlık hizmetleri CEO’su olan Kelli Christina, mahkeme belgelerinde Katrina Kasırgası kurbanları için yeni evler inşa eden yardım kurumu Make It Right Vakfı için düzenlenen etkinliklerde aktörün 5 kez görünmesi için 40 bin dolar (yaklaşık 317 bin TL) ödediğini öne sürüyor.

BRAD PITT İDDİALARI REDDEDİYOR

New York Post’un gördüğü mahkeme belgelerine göre Christina ikilinin "evlilik tartışmaları" yaşayacak kadar yakın bir ilişki kurduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Pitt’in avukatı mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre Christina’nın Hollywood yıldızı gibi davranan bir siber dolandırıcı tarafından kandırıldığını öne sürüyor.

Oscar ödüllü oyuncunun avukatları Pitt’in Christina’yla hiçbir şekilde ilişki kurmadığını belirterek davanın düşürülmesini talep ediyor.

Christina, Pitt’in kararlaştırılan tüm etkinlikleri "daha sonra" diyerek iptal ettiğini ancak yine de katılım ücreti olan 40 bin doları aldığını ileri sürüyor. İddia edilen anlaşmaya göre Christina, Make It Right Vakfı’nın hayır işleri için para toplamak adına etkinlikler düzenleyecekti.

Pitt, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de Christina hukuki mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtiyor.

