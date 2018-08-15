MAGAZİN

Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye sert tepki; 'Halka açık yaşanmasını iğrenç buluyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2 yıl önce verdikleri boşanma kararı ardından aralarındaki husumeti bir türlü bitiremeyen Angelina Jolie ve Brad Pitt şimdi de çocukları yüzünden tartıştı...

Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye sert tepki; 'Halka açık yaşanmasını iğrenç buluyorum'

İki ünlü oyuncu Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2016’nın Ağustos ayında aldıkları boşanma kararından bu yana magazin dünyasını bir hayli meşgul ediyor. Sık sık boşanmaları üzerine magazin haberlerinin çıkması ise Brad Pitt’i oldukça rahatsız etmiş olacak ki, geçtiğimiz gün Jolie’ye adeta ateş püskürdü.

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Angelina Jolie’nin, ünlü boşanma avukatı Laura Wasser’in yerine yeni bir hukuk ekibi ile anlaşması üzerine mahkeme savaşının detayları halka açık hale gelince Brad Pitt de bu durumun çocuklar için çok korkunç olduğunu dile getirdi.

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Blast’in haberine göre; Brad Pitt boşanma konularının özel kalması gerektiğini ve şu anda aleni bir şekilde halka açık bir durumda olmanın ‘iğrenç’ olduğunu savunuyor ve sürecin basından gizli sürmesi gerektiğini belirtiyor.

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53 yaşındaki Brad Pitt, en çok da bazı detayların ortaya çıkmasını ve çocuklarının bunları sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmasını iğrenç buluyor. Pitt, medyayı kullanarak davayı manipule etmeye çalışan Angelina Jolie’nin boşanma savaşlarının çocukları nasıl incittiğini ve halka açık olarak kavga etmeyi nasıl durduracağını görmesi gerektiğini söylüyor.


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