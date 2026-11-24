UEFA Konferans Ligi Braga Perşembe 23:00 KuPS

Braga ile KuPS, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Estadio AXA'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde bir araya geliyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Braga, rakibini evinde ağırlamak için hazır durumda.

Takımların güncel form bilgileri Braga tüm kulvarlar Vitoria Guimaraes 0-2 Braga Portekiz Kupası G

Rio Ave 0-1 Braga Portekiz Süper Ligi G

AGF Aarhus 0-0 Braga UEFA Konferans Ligi B

Braga 3-0 Famalicao Portekiz Süper Ligi G

Nacional Madeira 1-0 Braga Portekiz Süper Ligi M KuPS tüm kulvarlar KuPS 0-2 Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga M

KuPS 0-0 KAA Gent UEFA Konferans Ligi B

Oulu 2-0 KuPS Finlandiya Veikkausliiga M

KuPS 1-1 Gnistan Finlandiya Veikkausliiga B

Helsinki 2-2 KuPS Finlandiya Veikkausliiga B

Maç öncesi değerlendirme

Braga, son 5 maçında 2 galibiyet alarak formunu koruyor. Ancak, takımın Aşil tendonu sakatlığı yaşayan bir oyuncusu bulunuyor ki bu durum bazı sıkıntılara neden olabilir.

Eksik Oyuncular Braga 1 eksik KuPS 7 eksik Kasperi Silen Eemil Tanninen Aaro Toivonen Arttu Heinonen Jerry Voutilainen Bob Armah Calvin Kabuye

KuPS kadrosunda Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği), Jerry Voutilainen (Sakat), Bob Armah (Sakat) ve Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.