Braga ile KuPS, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Estadio AXA'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde bir araya geliyor.
İki takım, UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Braga, rakibini evinde ağırlamak için hazır durumda.
Braga, son 5 maçında 2 galibiyet alarak formunu koruyor. Ancak, takımın Aşil tendonu sakatlığı yaşayan bir oyuncusu bulunuyor ki bu durum bazı sıkıntılara neden olabilir.
KuPS kadrosunda Kasperi Silen (Yok - Statü Gereği), Eemil Tanninen (Yok - Statü Gereği), Aaro Toivonen (Yok - Statü Gereği), Arttu Heinonen (Yok - Statü Gereği), Jerry Voutilainen (Sakat), Bob Armah (Sakat) ve Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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