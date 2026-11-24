Brann ile AGF Aarhus, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Brann Stadion sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Brann ile AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma için buluşuyor. İki takımın da geçmiş performansları, maça olan ilgiyi artırıyor.
Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet elde etmesi, takımın formda olduğunu gösteriyor.
Brann kadrosunda Thore Pedersen (Şüpheli), Jakob Sorensen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Eggert Gudmundsson (Şüpheli) ve Kjartan Kjartansson (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
AGF Aarhus kadrosunda Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Frederik Tingager (Sakat - Kas Sakatlığı), Janni Serra (Sakat) ve Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
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