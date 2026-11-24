UEFA Konferans Ligi Brann Perşembe 20:45 AGF Aarhus

Brann ile AGF Aarhus, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Brann Stadion sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Brann ile AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma için buluşuyor. İki takımın da geçmiş performansları, maça olan ilgiyi artırıyor.

Takımların güncel form bilgileri Brann tüm kulvarlar KFUM 3-4 Brann Norveç Eliteserien G

Fredrikstad 2-2 Brann Norveç Eliteserien B

Sint Truiden 1-1 Brann UEFA Konferans Ligi B

Brann 3-2 Molde Norveç Eliteserien G

Lillestrom 3-2 Brann Norveç Eliteserien M AGF Aarhus tüm kulvarlar AGF Aarhus 2-1 Lyngby Danimarka Süper Ligi G

AGF Aarhus 2-0 Horsens Danimarka Süper Ligi G

AGF Aarhus 0-0 Braga UEFA Konferans Ligi B

Brondby 2-0 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi M

FC Roskilde 1-2 AGF Aarhus Danimarka Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet elde etmesi, takımın formda olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Brann 6 eksik Thore Pedersen Jakob Sorensen Eggert Gudmundsson Kjartan Kjartansson AGF Aarhus 4 eksik Nicolai Poulsen Frederik Tingager Janni Serra Kevin Yakob

Brann kadrosunda Thore Pedersen (Şüpheli), Jakob Sorensen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Eggert Gudmundsson (Şüpheli) ve Kjartan Kjartansson (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

AGF Aarhus kadrosunda Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Frederik Tingager (Sakat - Kas Sakatlığı), Janni Serra (Sakat) ve Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.