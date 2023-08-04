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Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti! Mark Margolis kimdir, neden öldü? Hector Salamanca ile ünlenmişti!

04.08.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Breaking Bad yıldızı Mark Margolis ile ilgili aramalar hız kazandı. İzlenme rekorları kıran dizide Hector Salamanca karakteri ile hafızalarda silinmez bir iz bırakan ünlü oyuncu 83 yaşında hayatını kaybetti. Kullanıcılar Mark Margolis'in hayatını merak ediyorlar. Peki, Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis kimdir, neden öldü? Hector Salamanca ile ünlenmişti!

Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti. Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde oynadığı rollerle izleyicilerde büyük etki bırakan usta oyuncu ile ilgili aramalar hız kazandı. Mark Margolis'in yaşı, neden öldüğü ve nereli olduğu merak edildi. İşte Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin yıldızı Mark Margolis ile ilgili merak edilenler...

MARK MARGOLIS KİMDİR?

Mark Margolis (d. 26 Kasım 1939) Amerikalı oyuncudur. Yaralı Yüz (Scarface) filmindeki Alberto, Breaking Bad ile Better Call Saul dizilerindeki Héctor "Tio" Salamanca rolleri ile tanınmıştır.

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1939 yılında dünyaya gelen Mark Margolis, 20 yaşında oyunculuğa başlamıştır. 3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen oyuncunun 1966 doğumlu oğlu Morgan H. Margolis de oyunculuk yapmaktadır.

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MARK MARGOLIS NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Mark Margolis, kısa bir hastalıktan sonra 3 Ağustos 2023'te New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde 83 yaşında öldü.
Ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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