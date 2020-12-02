Breaking Bad’in yıldızı yeni filmi Dual’den fotoğraf paylaştı

Breaking Bad dizisiyle hafızalara kazının Aaron Paul, Doctor Who dizisiyle büyük çıkış yakalayan Karen Gillan ve Social Network’le adını dünyaya duyuran Jesse Eisenberg gibi 3 genç oyuncunun başrollerini paylaştığı Dual filminden ilk kare geldi. Yönetmenliğini Riley Stearns’ün üstlendiği filmin 2021 yılı içerisinde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Ekim ayında başlayan çekimler Finlandiya Tampere'de gerçekleşiyor. Aksiyon dozu yüksek bir bilim kurgu olarak izleyici karşısına çıkması beklenen filmin çekimlerinden ilk fotoğraf geldi. Son olarak Netflix'te yayınlanan El Camino'da bir kez daha Jesse Pinkman olarak izlediğimiz Aaron Paul, yıldızı olduğu Dual'dan bir görsel paylaştı. Plastik makyaj içerisinde gördüğümüz Paul'un filmdeki rolü bilinmiyor.

DUAL KONUSU

Dual, ölümcül hastalığı olan bir kadının hayatına odaklanıyor. Ölümcül bir hastalıktan mustarip olan genç bir kadın, ölümünün ardından ailesinin ve arkadaşlarının acısını hafifletmek için kendisini klonlatmaya karar verir. Ancak genç kadın, mucizevi bir şekilde iyileşir. Bu durum üzerine klonunun görevini sonlandırmak ister ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.



