Brezilya'da Atletico Mineiro şampiyon oldu

Brezilya Ligi'nin bitimine 2 hafta kala Atletico Mineiro şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Mineiro, ligin 36. haftasında Bahia deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılınca şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada Atletico Mineiro'ya 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyeti getiren golleri ise 73'te penaltıdan Hulk ve 74 ve 77. dakikalarda Keno kaydetti.

Bu sonuçla Atletico Mineiro Brezilya'da 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

Öte yandan takımın yıldız ismi Hulk, en yakın takipçisinin 13 gol kaydettiği gol krallığı sıralamasında 18 golle zirvede yer alıyor.

