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Cezaevinde kanlı çatışma: Ölü sayısı 57'ye çıktı

BBC BBC
30.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir cezaevinde rakip çeteler arasında yaşanan ve beş saat süren çatışmada en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Cezaevinde kanlı çatışma: Ölü sayısı 57'ye çıktı

Pará eyaletindeki Altamira isimli cezaevinde yaşanan olayda, bir bölümde kalan çete üyeleri, kompleksin diğer bölümündeki rakip çeteye saldırdı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 16'sının, kafaları kesilerek öldürüldüğünü, kalan ölümlerin çoğunun ise cezaevinde çıkan yangına bağlı zehirlenme sonucu yaşandığını açıkladı.

Rehin alınan iki gardiyanın da sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi.

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Cezaevi yetkilileri, olay sabahına kadar böyle bir hazırlık olduğuna dair ellerinde bir istihbarat olmadığını açıkladı.

Altamira isimli cezaevinin dışından çekilen görüntülerde, binadan dumanların yükseldiği görülüyor.

Bir başka videoda ise mahkûmlar, çatıda yürürken kaydediliyor.

MAHKUM SAYISINDA DÜNYA REKORU BREZİLYA'DA

200 kişi kapasiteli olan cezaevinde toplam 309 mahkûm bulunmasına karşın, yetkililer "aşırı kalabalık" eleştirilerini reddediyor.

Dünyada cezaevindeki mahkûm sayısının en yüksek olduğu üçüncü ülke, Brezilya.

Ülkede 700 binden fazla mahkûm bulunuyor ve kalabalık hapishanelerin çeteler tarafından yönetildiği savunuluyor.

Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, cezaevlerinde kontrolün ele alınması için sıkı önlemler uygulamaya konulacağını vaat ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya cezaevi isyan çatışma

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