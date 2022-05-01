Brezilya'da çirkin hareket! Kırmızı kart gördü, kadın hakeme saldırdı...

Brezilya'da Bölgesel Kupa organizasyonu Campeonato Pernambucano'da oynanan Retro - Nautico karşılaşmasında çirkin bir olay yaşandı.
Nautico futbolcusu Jean Carlos, mücadelenin 23. dakikasında rakip oyuncu Yuri Bigode'ye dirsek attı.
Bu müdahale sonrasında VAR sistemi, kadın hakem Deborah Cecilia'yı pozisyonu izlemesi için uyardı.
Müdahaleyi VAR'da kontrol eden hakem Cecilia, Carlos'a kırmızı kartını gösterdi.
Kırmızı kartın ardından kontrolünü kaybeden ve hakemin üstüne yürüyerek saldırmaya çalışan Jean Carlos'a iki takım futbolcuları engel olmaya çalıştı.
Hakem Deborah Cecilia ise üzerine yürüyen futbolcuyu iterek kendisini savundu.
Maçın ardından konuşan futbolcu Jean Carlos, "Asla saldırmadım. Rakibime ne yaptığımı gösterecektim. Sadece karara tepkiliydim." dedi
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