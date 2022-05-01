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  4. Brezilya'da çirkin hareket! Kırmızı kart gördü, kadın hakeme saldırdı...

Brezilya'da çirkin hareket! Kırmızı kart gördü, kadın hakeme saldırdı...

01.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da oynanan Retro - Nautico maçında sahalarda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı! Nautico futbolcusu Jean Carlos, kendisine kırmızı kart gösteren kadın hakem Deborah Cecilia'ya saldırdı. O anlar canlı yayında kameralara böyle yansıdı...

Brezilya'da Bölgesel Kupa organizasyonu Campeonato Pernambucano'da oynanan Retro - Nautico karşılaşmasında çirkin bir olay yaşandı.

Nautico futbolcusu Jean Carlos, mücadelenin 23. dakikasında rakip oyuncu Yuri Bigode'ye dirsek attı.

VAR UYARDI

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Bu müdahale sonrasında VAR sistemi, kadın hakem Deborah Cecilia'yı pozisyonu izlemesi için uyardı.

KIRMIZI KART

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Müdahaleyi VAR'da kontrol eden hakem Cecilia, Carlos'a kırmızı kartını gösterdi.

HAKEME SALDIRDI

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Kırmızı kartın ardından kontrolünü kaybeden ve hakemin üstüne yürüyerek saldırmaya çalışan Jean Carlos'a iki takım futbolcuları engel olmaya çalıştı.

FUTBOLCUYU İTTİ, KENDİSİNİ SAVUNDU

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Hakem Deborah Cecilia ise üzerine yürüyen futbolcuyu iterek kendisini savundu.

"ASLA SALDIRMADIM"

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Maçın ardından konuşan futbolcu Jean Carlos, "Asla saldırmadım. Rakibime ne yaptığımı gösterecektim. Sadece karara tepkiliydim." dedi

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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