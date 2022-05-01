Brezilya'da çirkin hareket! Kırmızı kart gördü, kadın hakeme saldırdı...

Brezilya'da Bölgesel Kupa organizasyonu Campeonato Pernambucano'da oynanan Retro - Nautico karşılaşmasında çirkin bir olay yaşandı.

Nautico futbolcusu Jean Carlos, mücadelenin 23. dakikasında rakip oyuncu Yuri Bigode'ye dirsek attı.

VAR UYARDI

Bu müdahale sonrasında VAR sistemi, kadın hakem Deborah Cecilia'yı pozisyonu izlemesi için uyardı.

KIRMIZI KART

Müdahaleyi VAR'da kontrol eden hakem Cecilia, Carlos'a kırmızı kartını gösterdi.

HAKEME SALDIRDI

Kırmızı kartın ardından kontrolünü kaybeden ve hakemin üstüne yürüyerek saldırmaya çalışan Jean Carlos'a iki takım futbolcuları engel olmaya çalıştı.

FUTBOLCUYU İTTİ, KENDİSİNİ SAVUNDU

Hakem Deborah Cecilia ise üzerine yürüyen futbolcuyu iterek kendisini savundu.

"ASLA SALDIRMADIM"

Maçın ardından konuşan futbolcu Jean Carlos, "Asla saldırmadım. Rakibime ne yaptığımı gösterecektim. Sadece karara tepkiliydim." dedi

