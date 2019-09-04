Çikolata çalan çocuğu çırılçıplak soyup kırbaçladılar!

Brezilya Sao Paolo'daki Ricoy marketler zincirinin şubesinden çikolata çaldığı iddia edilen siyah bir çocuk, güvenlik görevlileri tarafından çırılçıplak soyuldu ve kırbaçlanarak işkenceye maruz bırakıldı.

Çocuğa yapılan işkence görüntülerinin kayda alınması ve internette yayılması sonucunda ise ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TORTURA | Adolescente é despido, amordaçado e chicoteado por furtar chocolate de supermercado na zona sul de SP. Seguranças da rede Ricoy são investigados por torturar rapaz https://t.co/eTVwFvL56u pic.twitter.com/PL1udjHrLe — Folha de S.Paulo (@folha) September 3, 2019

Dedektif Pedro Luis de Souza, söz konusu işkence görüntüleriyle ilgili olarak "Yüzyıllar öncesinden kalma bir sahne gibi. Savunmasız, evsiz bir siyah. Toplumun bir kurbanı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin kendisine bir gazeteci tarafından gönderildiğini açıklayan de Souza, işkenceye uğrayan çocukla konuştuğunu ve kendisine işkence yapan iki güvenlik görevlisinin kimliğini tespit ettiğini söyledi.

De Souza, "Onu bağlamışlar ve tekrar yapmayacağına ilişkin söz verene kadar işkence yapmışlar" dedi.

'BİRİNE ANLATIRSAM BENİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan görüntülerde, çocuğun korkudan titrediği ve konuşacak durumda olmadığı görülüyor.