Brezilya Peru'yu yenerek finale yükseldi

Copa America'nın yarı finalinde Brezilya ile Peru karşı karşıya geldi.
Brezilya'daki Estadio Nilton Santos Stadı'nda oynanan maçı Brezilya 1-0 kazanmayı başardı ve Copa America'da yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Neymar'ın asistinde Paqueta'nın attığı golle finale yükselen Brezilya rakibini beklemeye başladı.
Brezilya'nın finaldeki rakibi 7 Temmuz Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece TSİ 04:00'te Arjantin ile Kolombiya'yı karşı karşıya getirecek maçtan sonra belli olacak.
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