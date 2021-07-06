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Brezilya Peru'yu yenerek finale yükseldi

06.07.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Copa America yarı finalinde Brezilya, Peru'yu 1-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Brezilya Peru'yu yenerek finale yükseldi

Copa America'nın yarı finalinde Brezilya ile Peru karşı karşıya geldi.

Brezilya'daki Estadio Nilton Santos Stadı'nda oynanan maçı Brezilya 1-0 kazanmayı başardı ve Copa America'da yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Neymar'ın asistinde Paqueta'nın attığı golle finale yükselen Brezilya rakibini beklemeye başladı.

Brezilya'nın finaldeki rakibi 7 Temmuz Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece TSİ 04:00'te Arjantin ile Kolombiya'yı karşı karşıya getirecek maçtan sonra belli olacak.

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