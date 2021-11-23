Bridgerton 2. sezon çekimleri tamamlandı! Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton 2. sezon çekimleri tamamlandı. Squid Game geçene kadar Netflix’in en çok izlenen dizisi unvanını taşıyan Bridgerton 2. sezon çekimlerinin tamamlandığı haberini, dizinin yaratıcısı Chris Van Dusen Twitter hesabından paylaştı.

"BU EKİPLE GURUR DUYUYORUM"

Van Dusen, "İkinci Sezon'un özeti bu! Bu zorlu yılda her gün çalışmaya gelen bu kadro ve ekiple çok gurur duyuyorum. Ve fotoğraftaki bu ikisi tam burada benimle. Kelimeler yeterli değil. 2022'de geliyor..." yazdı.

Netflix'in hit dizisi Bridgerton'ın merakla beklenen ikinci sezonu, Anthony Bridgerton ile Simone Ashley'nin canlandırdığı yeni karakter Kate Sharma arasındaki romantizme odaklanıyor.

Chris Van Dusen’in belirttiğine göre Bridgerton 2. sezonu 2022’de izleyiciyle buluşacak.

Julia Quinn'in Bridgerton adlı eserlerine dayanan dizinin ilk sezonu "Dük ve Ben"i içeriyordu. 2. sezon ise "En Çok Beni Sev" romanından uyarlandı.

