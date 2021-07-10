Bright-Osayi Samuel'e teklif! 10 katı fiyatına satacak

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında QPR'dan 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, transferin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

İngiltere'den Fulham ve İskoç ekibi Rangers'ın transfer etmek istediği Osayi-Samuel'i ilk etapta kadrosunda tutmayı hedefleyen Fenerbahçe bonservis rakamını belirledi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için 5 milyon euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde 23 yaşındaki kanat oyuncusunun satışına izin verebileceği öğrenildi.

SILVA ONU ISRARLA İSTİYOR

Fulham'ın yeni teknik direktörü Marco Silva'nın Osayi-Samuel'i ısrarla istediği ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'nin belirlediği rakamı vermeye hazır olduğu öne sürülüyor.

Geçtiğimiz ocak ayında 500 bin euro 'ya transfer edilen Nijeryalı futbolcunun 5 milyon Euro'ya satılması halinde Osayi-Samuel kısa süre içinde değerini 10'a katlamış ve Fenerbahçe'ye ciddi bir para kazandırmış olacak.

1 GOL 1 ASİST

Fenerbahçe'de özellikle Emre Belözoğlu döneminde yeteri kadar şans bulamayan 23 yaşındaki Osayi-Samuel, Sarı-Lacivertli forma ile Süper Lig'de 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 3 milyon 400 bin Euro olan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

CELTIC VE MONACO DA TAKİPTE

Geleceğe yatırım için transfer edilen Osayi Samuel'i Glasgow Rangers'ın dışında iki takım daha istiyor. İskoçya'dan Celtic ve Fransa Ligi'nden Monaco'nun da transfer için istekli olduğu ileri sürülüyor.



