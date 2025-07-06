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Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’ye veda etti!

İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile 3 yılık sözleşme imzalayan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’ye veda etti!

İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile 3 yılık sözleşme imzalayan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’ye sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak veda etti.

''SON 4 YIL UNUTULMAZDI''

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’ye veda etti! 1

Osayi-Samuel yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe aileme, son 4 yıl unutulmazdı. Sarı-lacivert formayı ilk giydiğim andan itibaren tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Birlikte zaferleri, zorlukları ve sonsuza kadar benimle kalacak anıları paylaştık. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, sağlık ekibine ve personele: Bana güvendiğiniz, yol gösterdiğiniz ve her adımda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ve perde arkasında kalan, emekleri çoğu zaman fark edilmeyen herkese: Bu yolculuğu keyifli hale getirdiniz. Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Buradan dolu bir kalple, sonsuz bir minnetle ve bu kulübe ve inanılmaz taraftarlarına karşı derin bir sevgiyle ayrılıyorum. Bu bir veda değil, görüşmek üzere" dedi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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İngiltere Bright Osayi-Samuel son dakika fenerbahçe
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