Brighton & Hove Albion ile CS Universitatea Craiova, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Amex Community Stadium'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.

İki takım arasında geçecek olan bu mücadele, her iki ekibin hedeflerini yakındıracak bir sınav olacak. Brighton, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu Brighton & Hove Albion 2. İngiltere Premier Ligi O 11 G 7 B 1 M 3 P 22 26 Attığı Gol 9 Yediği Gol +17 Averaj Gol Durumu (Toplam) Brighton & Hove Albion 26 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı B& Brighton & Hove Albion İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 1 / 0 Gol 15 – 1

Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 22 puanla 2. sırada.

CS Universitatea Craiova (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (Romanya Liga 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 3 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Brighton & Hove Albion M G G M G tüm kulvarlar Hull City 2-0 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M

Brighton & Hove Albion 2-0 Brentford İngiltere Premier Ligi G

Getafe 0-1 Brighton & Hove Albion UEFA Konferans Ligi G

Manchester City 0-1 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G

Liverpool 2-0 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M CS Universitatea Craiova tüm kulvarlar UTA Arad 2-6 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 G

CFR Cluj 0-0 CS Universitatea Craiova Romanya Liga 1 B

CS Universitatea Craiova 2-0 Egnatia UEFA Konferans Ligi G

CS Universitatea Craiova 2-1 Botosani Romanya Liga 1 G

FC Voluntari 1-1 CS Universitatea Craiova Romanya Kupası B

Maç öncesi değerlendirme

Brighton & Hove Albion, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak istikrarlı bir tablo sunuyor. Özellikle UEFA Konferans Ligi'ndeki formu, takımı dinç tutuyor.

Eksik Oyuncular Brighton & Hove Albion 8 eksik Evan Ferguson Kaoru Mitoma Pascal Struijk Jaouen Hadjam Femi Azeez Stefanos Tzimas Malick Yalcouye Zadok Yohanna CS Universitatea Craiova 3 eksik Pavel Isenko Baptiste Roux Mihnea Radulescu

Brighton & Hove Albion kadrosunda Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Kaoru Mitoma (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Pascal Struijk (Şüpheli), Jaouen Hadjam (Şüpheli), Femi Azeez (Şüpheli), Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı), Malick Yalcouye (Sakat - Adale Problemi) ve Zadok Yohanna (Sakat) yer almıyor.

CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi), Baptiste Roux (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mihnea Radulescu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Pascal Gross Brighton & Hove Albion 4 Gol 4 Asist Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion 2 Gol 3 Asist Charalampos Kostoulas Brighton & Hove Albion 3 Gol 2 Asist Diego Gomez Brighton & Hove Albion 2 Gol 2 Asist

Brighton & Hove Albion kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Pascal Gross, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Maxim De Cuyper.