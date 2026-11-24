Brighton & Hove Albion ile CS Universitatea Craiova, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Amex Community Stadium'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.
İki takım arasında geçecek olan bu mücadele, her iki ekibin hedeflerini yakındıracak bir sınav olacak. Brighton, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 22 puanla 2. sırada.
CS Universitatea Craiova (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (Romanya Liga 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 3 gol yedi.
Brighton & Hove Albion, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak istikrarlı bir tablo sunuyor. Özellikle UEFA Konferans Ligi'ndeki formu, takımı dinç tutuyor.
Brighton & Hove Albion kadrosunda Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Kaoru Mitoma (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Pascal Struijk (Şüpheli), Jaouen Hadjam (Şüpheli), Femi Azeez (Şüpheli), Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı), Malick Yalcouye (Sakat - Adale Problemi) ve Zadok Yohanna (Sakat) yer almıyor.
CS Universitatea Craiova kadrosunda Pavel Isenko (Sakat - Menisküs Problemi), Baptiste Roux (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mihnea Radulescu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Brighton & Hove Albion kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Pascal Gross, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Maxim De Cuyper.
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