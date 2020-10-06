Brighton, Jakub Moder'i kadrosuna kattı

Transferin son gününde Avrupa'da transferler adeta yağmur gibi yağdı.
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Lech Poznan'dan Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Jakub Moder'i kadrosuna kattı.
Brighton, Polonyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz takımı ayrıca oyuncuyu Lech Poznan'a 1 yıllığına geri kiraladı.
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