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Brillante Ma Mendoza ve Kim-Ki Duk İstanbul’a geliyor

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

18-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 18 Ekim’de başlıyor. Festivalin bu yılki onur konukları Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza ve Güney Koreli usta yönetmen Kim-Ki Duk.

Brillante Ma Mendoza ve Kim-Ki Duk İstanbul’a geliyor

Festivali’nin bu yılki onur ödülleri Kim Ki-Duk ile Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’ya takdim edilecek. Kim Ki-Duk’un filmlerinden hazırlanan retrospektifi izleyicilerle buluşurken, yönetmenin Berlin Film Festivali’ne de konuk olan “Human, Space, Time and Human” adlı filmi Türkiye’de ilk defa gösterilecek.

Bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak olan festivalin açılışı, 72. Cannes Film Festivali’nin kapanışında gösterilen Eric Toledano ile Olivier Nakache’nin birlikte yönettiği, Vincent Cassel’in başrolde olduğu “The Specials” filmiyle gerçekleşecek.

Usta Yönetmen Kim Ki Duk Sinemaseverlerle Buluşuyor!

18 Ekim’de başlayacak ve 25 Ekim’e kadar devam edecek olan 7. Boğaziçi Film Festivali Güney Kore Sineması’nın usta temsilcisi Kim-Ki Duk’u sinemaseverlerle buluşturuyor. 1996 yılında başladığı sinema kariyeri boyunca 32 yapıma imza atan usta yönetmen, Bosphorus Film Lab kapsamında özel bir Master Class düzenleyecek. Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç moderatörlüğünde düzenlenecek olan etkinlik, 24 Ekim Perşembe günü 18:00 – 19:30 saatleri arasında, Feriye Sineması’nda gerçekleşecek.

Festivalden Onur Ödülü alacak olan yönetmenin festival kapsamında özel bir retrospektifi de izleyicilerle buluşacak. “The Net” ve “Pieta” filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’nde de yer alan “Human, Space, Time Human” filmi de Türkiye’de ilk defa gösterilecek.


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Anahtar Kelimeler:
boğaziçi film festivali Brillante Ma Mendoza Kim-Ki Duk

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