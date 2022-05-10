Britney Spears çıplak fotoğraflarını paylaştı! Hayranları isyan etti: 'Dur artık'

Britney Spears hayranları yıldız ismin Instagram gönderileri karşısında şoke oldu. 40 yaşındaki ünlü sanatçı, son dönemde vasilik davası ile gündeme gelmişti. Yıllar sonra babasının vasiliğinden kurtulan isimden, sonrasında hamilelik haberi de gelmişti.

BRITNEY SPEARS'IN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI!

Daha önce de yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Britney Spears, bu kez üç ayrı gönderide arka arkaya çıplak fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini yeniden şaşırttı.

AYNI FOTOĞRAFI 6 DEFA PAYLAŞTI!

İlk paylaşımına "İçimde bir bebek olmadan önce Meksika'da bulunduğum son seferin fotoğraf dökümü… Tatilde neden 10 yaş daha genç görünüyorum?" notunu düşen ünlü şarkıcının aynı fotoğrafı farklı efektlerle toplam altı defa paylaşması da dikkat çekti.

Cinsel bölgelerini kapatmak için pembe kalp emojisi kullanan Spears, bazı hayranları tarafından övgü alırken pek çok hayranı tarafından eleştiriye uğradı.

TAKİPÇİLERİ DEVAM ETMEMESİ İÇİN YALVARDI

Öyle ki bazı hayranları ünlü sanatçıya daha fazla çıplak fotoğraf paylaşmaması için yalvardı. Bir kullanıcı "Bunu görmemize gerek yok, farklı bir filtrede 5 kez görmemize de gerek yok" şeklinde yanıt yazarken, bir başka takipçi "Lütfen kendinize ve çocuklarınıza biraz saygı gösterin." yanıtını verdi.

NİŞANLISINDA DA BEĞENİ GELDİ

Ayrıca nişanlısı Sam Asghari de dahil olmak üzere 300.000'den fazla hayranın bu fotoğrafı beğendiği görüldü.





