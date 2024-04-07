Britney Spears'ın Onlyfans potansiyeli gündemde! Bella Thorne'un rekorunu kırabilir

Özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, bir daha albüm yapmayacağını söyledi.

Son dönemde müstehcen pozlarıyla çocuklarından bile tepki gören şarkıcı albüm yapmasa da OnlyFans'ta para kazanarak parlak bir geleceğe sahip olabilir.

Uzmanlar şarkıcının bu uygulamadan potansiyel kazancını gündeme getirdi.

Bella Thorne, sitedeki ilk 24 saatinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kırarken, eski Bond Kızı Denise Richards'ın kazancının ayda 2 milyon dolara kadar ulaştığı biliniyor.

Ancak uzmanlara göre Britney hepsini gölgede bırakacak potansiyele sahip.

DailyMail, Miami'nin 1 numaralı OnlyFans ajansı Plush'tan OnlyFans menajeri Celeste Franklyn ile konuştu ve Britney'nin platformdan elde edeceği kazancın müzik ve turnelerden elde ettiği kazancı kolayca gölgede bırakabileceği gündeme geldi.

ONLFANS'A GİRERSE...

Celeste, "İncelediğim tüm istatistiklere göre, Britney'nin kazancına ilişkin tahminim, lansmanın ilk ayında büyük bir insan akını olacağı ve muhtemelen kazancının 13 milyon ila 18 milyon dolar arasında değişeceği yönünde" dedi.



Yıllık kazancının 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen Britney'nin OnlyFans kariyeri onu müzik endüstrisinden daha zengin yapabilir.







