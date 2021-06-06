Britt Ekland estetik yaptırdığı için pişman!

James Bond serisinin "The Man with the Golden Gun" (Altın Tabancalı Adam) adlı halkasında oynayan Britt Ekland, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ekland, Platinum Dergisi'ne verdiği röportajda estetik müdahaleler yüzünden duyduğu pişmanlığı ifade etti.

Herkesin bu konuda bir seçim hakkı olduğunu belirten Britt Ekland, yüzüne 50 yaşından başlayarak estetik müdahale yaptırdığını söyledi.

Dudak büyütmek için yaptırdığı işlemin en büyük hatası olduğunu dile getiren Ekland, "Sanki yüzümü harabeye çevirmişim gibi hissettim" dedi.

"HERKES GİDEREK YAŞLANIYOR"

Samimi açıklamalarda bulunan Britt Ekland, "Ben hayalci değilim. Herkes giderek yaşlanıyor. Bundan şikayet etmek ya da değiştirmeye çalışmak anlamsız. Hepimiz tek bir yöne doğru gidiyoruz ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Önemli olan, bu yolculuk sırasında kendine iyi bakmak" şeklinde konuştu.

Eski James Bond kızı, estetik müdahaleler konusunda işler yanlış giderse insanın başına neler gelebileceği konusunda kendini de bir örnek olarak gösterdi.