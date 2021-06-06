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Britt Ekland estetik yaptırdığı için pişman!

06.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzüne 50 yaşından başlayarak estetik müdahale yaptırdığını söyleyen Britt Ekland, pişmanlığını dile getirdi. Dudak büyütmek için yaptırdığı işlemin en büyük hatası olduğunu ifade eden Ekland, "Sanki yüzümü harabeye çevirmişim gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Britt Ekland estetik yaptırdığı için pişman!

James Bond serisinin "The Man with the Golden Gun" (Altın Tabancalı Adam) adlı halkasında oynayan Britt Ekland, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ekland, Platinum Dergisi'ne verdiği röportajda estetik müdahaleler yüzünden duyduğu pişmanlığı ifade etti.

Herkesin bu konuda bir seçim hakkı olduğunu belirten Britt Ekland, yüzüne 50 yaşından başlayarak estetik müdahale yaptırdığını söyledi.

Dudak büyütmek için yaptırdığı işlemin en büyük hatası olduğunu dile getiren Ekland, "Sanki yüzümü harabeye çevirmişim gibi hissettim" dedi.

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"HERKES GİDEREK YAŞLANIYOR"

Samimi açıklamalarda bulunan Britt Ekland, "Ben hayalci değilim. Herkes giderek yaşlanıyor. Bundan şikayet etmek ya da değiştirmeye çalışmak anlamsız. Hepimiz tek bir yöne doğru gidiyoruz ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Önemli olan, bu yolculuk sırasında kendine iyi bakmak" şeklinde konuştu.

Eski James Bond kızı, estetik müdahaleler konusunda işler yanlış giderse insanın başına neler gelebileceği konusunda kendini de bir örnek olarak gösterdi.

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Yüzünde meydana gelen bozulmaları düzeltmek için de defalarca estetik müdahale geçirdiğini dile getiren Ekland, "20 yılımı bunların parasını ödemek için harcadım" ifadelerini kullandı.

Britt Ekland, sosyal medya hesabından kendi fotoğraflarını filtrelemeden, doğal haliyle paylaşıyor. Bunu yaparak genç kadınlara örnek olmak istediğini ifade eden oyuncu, günümüzün Instagram kuşağı için de "üzgün" olduğunu belirtti.

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