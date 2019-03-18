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Bronşektazi nedir? Bronşektazi tedavisi nasıl olur? Bronşektazi nedenleri nelerdir? Bronşektazi tanısı nasıl konur?

ozkan.demirhan ozkan.demirhan
SAĞLIK  | 18.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bronşektazi nedir sorusu bronş duvarının kas ve elastik yapısının bütünlüğünün bozulması sonucu anormal ve kalıcı genişleme olarak cevaplanabilir. Peki bronşektazi tanısı nasıl konulur, tedavisi için ne yapmak gerekir? Konu ile ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan merak edilenleri anlattı.

Bronşektazi nedir? Bronşektazi tedavisi nasıl olur? Bronşektazi nedenleri nelerdir? Bronşektazi tanısı nasıl konur?

”Soluk borusunun devamında ana bronş ve sonrasında bronşlar gelmektedir, bronş duvarının kas ve elastik yapısının bütünlüğünün bozulması sonucunda anormal ve kalıcı genişlemeye Bronşektazi denir. Bronşektazi doğumsal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Doğumsal nedenlerden kaynaklı Bronşektazi'de anatomik bozukluklar, damarsal bozuklular, solumun yolu üzerindeki silia tabakası bozuklukları ve immün sistem zayıflıkları rol oynar. Sonradan gelişen Bronşektazi'de ise sigaranın olumsuz etkilerinin yanı sıra sık geçirilen akciğer enfeksiyonları, bronşu tıkayan (yabancı cisim), bronşu daraltan durumlar ( bronş etrafında bulunan lenf bezelerinin bası yapması), aspirasyon pnömonisi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bronşektazi en sık sol alt lobda görülmesine rağmen akciğerin tüm bronşlarını etkileyebilir. Tekrarlayan ve geçmeyen öksürük… Kirli, iltihaplı, kokulu ve kanlı balgam çıkarma… Ateş ve çomak parmak Bronşektazi'nin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ NASIL PLANLANIR?

Bronşektazi hastaları önce göğüs hastalıkları uzmanına gidiyor. Uzun süre tedavi ediliyor. Rutin tedavi prosedürü de budur. Önce medikal tedavi olmuyorsa ameliyat düşünülür. Eğer medikal tedavilerde enfeksiyon dirençli hale geldi ve kurutmak imkansız ise bu durum da hastanın yaşam konforunu bozuyorsa ameliyat devreye girer. Yaygın Bronşektazi'lerde ameliyat önerilmiyor, Bronşektazi sınırlı yani lokalize ise daha iyi sonuç alınıyor. Cerrahide lokalize Bronşektazi hastalarına kapalı yöntemlerle videotorokoskopik veya robotik ameliyatlar yapıyoruz. Bu ameliyatlardan sonra hasta önemli ölçüde sağlığına kavuşabiliyor. Eğer hastalar ihmal eder ya da ameliyat gerektiren durumları geciktirirlerse enfeksiyon vücuda dağılıp apse gelişimine, Ampiyem'e, hemoptiziye (balgamdan kan gelmesine ), beyin apsesine ya da nadir de olsa sepsise neden olabilir."


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bronşektazi sağlık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kötü tecrübeyi yaşaşan biri olarak kesinlikle gerekiyorsa ameliyattan çekinmemelerini tevsiye ederim.
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