Bronşitin en doğal reçetesi oldu! Hızla tedavi etmek için bu üç malzemeyi karıştırın

Boğaz ağrısından, kötü öksürüğe ve hatta mide problemlerine dek birçok rahatsızlık bu içecekle çözülebiliyor. Üstelik hazırlaması da son derece kolay ve malzemeleri de oldukça basit.

Öksürüğe çara olduğu söylenen bu karışım, şu mevsimde ihtiyacımız olan en büyük şey aslında... Özellikle çocuklarınız için uygulayacağınız bu şifalı tarifin vücuda hiçbir zararı yok, üstelik tadı bile lezzetli!

Bu doğal ilacı hazırlamak için;

2 adet ortay boy muz

400 ml kaynar su

2 yemek kaşığı organik bal

Yapılışı:

Muzları soyun ve çatal yardımıyla ezerek püre kıvamına getirin. Muzu ezerken kararmaması için tahta ya da plastik çatal kullanabilirsiniz.

Püre kıvamına gelen muzları 400 ml kaynar suyla karıştırın. Karışım ılıdıktan sonra içine 2 yemek kaşığı balı ilave edin.

Son aşamada tüm karışımı bir süzgeçten geçirin, ve hazır!

Nasıl kullanılır?

Hazırlanan bu karışımı gün içinde 4 kez tüketmelisiniz. Bu 4 aşamada eşit miktarda ayrılmalı. Muzlu öksürük söktürenşifacıyı günlük olarak haazırlamalısınız ve 5 gün boyunca düzenli bir şekilde tüketmelisiniz.