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Bronşitin en doğal reçetesi oldu! Hızla tedavi etmek için bu üç malzemeyi karıştırın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bu doğal ev tedavisi, boğazı ve akciğerleri rahatlatarak öksürük ve bronşiti hızla tedavi ediyor. Evde hazırlanan bu ilacı hem çocuklarda hem yetişkinlerde kullanabilir ve bir yandan aromasının tadını çıkarabilirsiniz!

Bronşitin en doğal reçetesi oldu! Hızla tedavi etmek için bu üç malzemeyi karıştırın

Boğaz ağrısından, kötü öksürüğe ve hatta mide problemlerine dek birçok rahatsızlık bu içecekle çözülebiliyor. Üstelik hazırlaması da son derece kolay ve malzemeleri de oldukça basit.

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Öksürüğe çara olduğu söylenen bu karışım, şu mevsimde ihtiyacımız olan en büyük şey aslında... Özellikle çocuklarınız için uygulayacağınız bu şifalı tarifin vücuda hiçbir zararı yok, üstelik tadı bile lezzetli!

Bu doğal ilacı hazırlamak için;

muz2

2 adet ortay boy muz
400 ml kaynar su
2 yemek kaşığı organik bal

Yapılışı:

muz

Muzları soyun ve çatal yardımıyla ezerek püre kıvamına getirin. Muzu ezerken kararmaması için tahta ya da plastik çatal kullanabilirsiniz.
Püre kıvamına gelen muzları 400 ml kaynar suyla karıştırın. Karışım ılıdıktan sonra içine 2 yemek kaşığı balı ilave edin.
Son aşamada tüm karışımı bir süzgeçten geçirin, ve hazır!

Nasıl kullanılır?

Hazırlanan bu karışımı gün içinde 4 kez tüketmelisiniz. Bu 4 aşamada eşit miktarda ayrılmalı. Muzlu öksürük söktürenşifacıyı günlük olarak haazırlamalısınız ve 5 gün boyunca düzenli bir şekilde tüketmelisiniz.

Öksürüğü nasıl keser?

öksüürk

Muzun içinde bulunan A, B1, B2. B12. C ve E vitamini bulunur. Bu saydıklarımızın yanı sıra içinde kalsiyumi fosfor ve potasyum gibi zengin mineral ve aminoasitler vardır. Muazzam bir vitamin ve mineral kaynağı olan muz hastalıklara karşı koruyucu bir kalkandır. Üstüne bir de organik balla karışınca şifası kaçınılmaz olur.


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