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Brooklyn Nets Kyrie Irving ile kazandı

21.04.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Brooklyn Nets, Smoothie King Center'da karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı 134-129 mağlup etti. Brooklyn'de Kyrie Irving 32 sayı, 8 asist ile oynadı.

Brooklyn Nets Kyrie Irving ile kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, deplasmanda karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 134-129'lük skorla mağlup ederek 39. galibiyetini elde etti.

Brooklyn'de Kyrie Irving 32 sayı, 8 asist, Joe Harris 24 sayı ve Landry Shamet 18 sayı ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu.

Üst üste 4. toplamda da 33. mağlubiyetini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson'ın 33 sayı 7 ribaundu ve Brandon Ingram'ın 27 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

New Orleans Pelicans: 129 - Brooklyn Nets: 134

New York Knicks: 109 - Charlotte Hornets: 97

Atlanta Hawks: 112 - Orlando Magic: 96

Sacramento Kings: 120 - Minnesota Timberwolves: 134

Portland Trail Blazers: 112 - Los Angeles Clippers: 113

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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