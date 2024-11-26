Browni kurabiye tarifi: Browni kurabiye nasıl yapılır?

Amerika ve özellikle Kanada’da çok tüketildiği bilinen popüler kek türü browni’yi kurabiye formunda denemediyseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kolayca yapılabilen ve sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu tarifi çok seveceksiniz. İşte browni kurabiye tarifi!
Browni kurabiye tarifini aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. İsterseniz verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla browni kurabiye tarifi de elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
8 kaşık tereyağı
1 yumurta
1 çay bardağı yağ
3 bardak un
1 çay bardağı pudra şekeri
4 kaşık kakao
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
TARİF
Malzemeleri bir kasede karıştırın.
Yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamurdan ceviz boyutunda parçalar kopartın.
Tepsiye yağlı kağıt serin.
Koparıp elinizle şekil verdiğiniz parçaları tepsiye dizin.
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