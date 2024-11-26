Browni kurabiye tarifi: Browni kurabiye nasıl yapılır?

Browni kurabiye tarifini aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. İsterseniz verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla browni kurabiye tarifi de elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 8 kaşık tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı yağ

3 bardak un

1 çay bardağı pudra şekeri

4 kaşık kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu