Browni kurabiye tarifi: Nefis mi nefis kolay mı kolay lezzet bombası!

Fırını 175 derecede ısıtın ve kurabiyeleri pişireceğiniz tepsiye fırın kağıdını serin. Orta boy bir kapta kakao tozu, beyaz şeker, tereyağı ve bitkisel yağı karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra yumurta ve vanilyayı ilave edin. Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru yoğurduktan sonra çikolata parçacıklarını koyun ve fazla bastırmadan hamura yedirin. Küçük bir dondurma kaşığı ile hamur toplarını tepsiye dizin. Kurabiyelerinizde istediğiniz kalınlığı ya da inceliği belirleyin ve bastırın. Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Nefis browni kurabiyeler fırından yumuşak çıkacak ancak soğudukça sertleşecek. Kurabiyeleri tel rafa alarak 10 dakika soğumaya bırakın.

Kolaylığıyla sadece birkaç dakikanızı alacak, ısırdığınız anda kendinizden geçeceğiniz bir lezzet şöleniyle karşınızdayız. İçi akışkan dışı bisküvi gibi olan nefis kakaolu browni kurabiye tarifinin malzemeleriyle başlıyoruz!

MARGARİNSİZ VE TEREYAĞSIZ VE ISLAK BROWNİ KURABİYE İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER İSE ŞÖYLE…

Kaloriye dikkat ediyorsanız ev yapımı browni kurabiye tarifini tereyağsız ya da margarinsiz yapabilirsiniz.

Malzeme listesine bu katı yağlar yerine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvıyağ ekleyebilirsiniz.

Islak yani şerbetli bir browni kurabiye yapmak isterseniz de tüm bu malzemelere ek olarak bir de şurup hazırlamalısınız.

Bunun için 1 su bardağı toz şeker ve oda sıcaklığında 1 su bardağı suyu kaynatın. Kurabiyeler ılıkken şerbete batırıp tekrar tepsiye dizin. En az yarım saat beklettikten sonra sunum tabağınıza alabilirsiniz.

BROWNİ KURABİYENİN İPUÇLARI

İşlenmiş kako tozu kullanırsanız istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bunun için tatlandırılmamış kakao tozu kullanabilirsiniz. Ancak bu sadece bir tavsiye!

Kurabiyeyi karıştırırken çırpma teli ya da mikser yerine bir spatula kullanırsanız özellikle çikolata parçacıklarının daha iyi sonuç verdiğini göreceksiniz.

Nefis brownie kurabiyelerinizi aylar boyunca saklayabilir lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden tüketebilirsiniz. Bunu yapmak için kurabiyelerinizin iyice soğumuş olmasına dikkat edin ve bir kilitli torbaya koyun. 4 aya kadar saklayabilirsiniz.

Browni kurabiyeyi şerbetlerken şerbetin soğuk kurabiyelerin ise ılık olduğundan emin olun. Her ikisi de sıcak olursa kurabiyeniz hamurlaşabilir.

BROWNİ KURABİYENİN KALORİ REÇETESİNE DE BİR GÖZ ATIN

Bir adet browni kurabiyede 173 kalori, 19 gram karbonhidrat, 2 gram protein, 12 gram şeker bulunuyor. Nefis bir browni kaçamağı için buna değer!



